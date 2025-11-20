Der Whisky-Tag bei uns auf Whiskyexperts beginnt heute mit einer neuen Abfüllung von The Caskhound in der Serie Crazy Coos Reloaded: Ein 15 Jahre alter Glenburgie mit einem 15 Monate langen Finish in einem First Fill Moscatel Sherry Hogshead ist ab sofort erhältlich (Bezugsquellen im Artikel) – in Fassstärke und natürlich ohne Kühlfiltration oder Farbstoffe.

„A wee dram with a big wink“: ein 15-jähriger GLENBURGIE der CRAZY COOS RELOADED vereint Speyside-Charm mit Sherry-Kick!

Tilo gießt dem nasskalten November eine ordentliche Portion Wohlgefühl ein: Mit der neunten und vorletzten Abfüllung seiner beliebten CRAZY COOS RELOADED-Reihe präsentiert Whisky-spürnase Tilo Schnabel, besser bekannt als THE CASKHOUND, einen 15-jährigen GLENBURGIE mit 15-monatigem Finish im First Fill Moscatel Sherry Cask. Ein Speyside-Dram, der die kalte Jahreszeit nicht nur begleitet, sondern veredelt: warm, entspannt und mit jenem fruchtig-frechen Augenzwinkern, das graue Winterabende auf Anhieb ein bisschen heller macht!

The gentle Speyside Dram with a cheeky side

Unser GLENBURGIE reifte zunächst über viele Jahre in einem klassischen Ex-Bourbon-Fass, bevor er für weitere 15 Monate in ein First Fill Moscatel Sherry Cask umgefüllt wurde. Dieses besondere Finish unterstreicht nicht nur den fruchtbetonten und cremigen Hausstil der Brennerei, sondern gibt dem Single Malt auch einen zusätzlichen Kick, gepaart mit eleganter Tiefe: warme Trauben- und Pfirsichnoten, zarte Honigsüße und ein sanfter, dessertweinartiger Anklang verbinden sich harmonisch mit der weichen, malzigen Speyside-Basis.

„Der klassische GLENBURGIE-Charakter bleibt wunderbar präsent – das Moscatel-Finish setzt jedoch einen aufregenden Akzent, der den Whisky runder, intensiver und deutlich vielschichtiger macht,“ erklärt Tilo Schnabel. „Die 56,2 % Vol. tragen dabei das Ganze hervorragend, geben dem Dram Struktur und Tiefe, ohne zu dominieren. Dies und die Balance zwischen Destillerie-Profil und Fass-Einfluss machen für mich eine gute Einzelfassabfüllung aus.“

Natürlich darf auch bei dieser Edition die Handschrift der Illustratorin Lana Mathieson nicht fehlen. Ihre charmant-ironischen Motive sind das Markenzeichen der Reihe und verleihen jeder CRAZY COOS RELOADED-Abfüllung einen weiteren unverwechselbaren Charakter …

Crazy Coos Reloaded #9: GLENBURGIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2010/2025)

56,2 % ABV Natural Cask Strength

Refill Ex-Bourbon Cask matured + Finished for 15 months in a First Fill Moscatel Sherry Hogshead

Auflage 281 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Sehr einladend und richtig fruchtig. Da kommen gleich Pfirsich, Aprikose und helle Trauben rüber, als hätte man eine Schale reifer Früchte vor sich stehen. Dazu schmiegt sich eine cremige Süße – Vanille, etwas Crème brûlée, ein bisschen Honig. Im Hintergrund ein weicher, leicht malziger Glenburgie-Ton, florale Noten und ein Hauch Orangenblüte.

Palate: Der Antritt ist schön cremig, fast schon samtig. Erst kommt die Frucht – Pfirsich, helle Rosinen, ein Touch Traubensaft. Dann macht das Moscatel-Finish sich bemerkbar: diese weinige, üppig süße Note, die ein bisschen an Dessertwein erinnert. Dazu Trockenfrüchte, Karamell, Butterscotch und ein kleiner Schubs Gewürze – Zimt, etwas Muskat – die für Wärme sorgen. Insgesamt sehr rund und angenehm vollmundig.

Finish: Mittellang, wärmend und süß. Karamellisierte Nüsse tauchen auf, leichte Traubenschalen-Bitterkeit, ein bisschen Eiche, alles sehr smooth. Der fruchtige Charakter bleibt, am Ende zeigen sich leicht trockene Gewürze.

FAZIT: Cremig, süffig, warm – ein Whisky zum Wohlfühlen!

Diese Einzelfassabfüllung bringt es auf gerade einmal 281 Flaschen – und ist ein echtes Beispiel dafür, was THE CASKHOUND ausmacht: unbehandelt, unverfälscht, in echter Fassstärke und ohne jeden Schnickschnack wie Farbe oder Kühlfilterung. Ab Donnerstag, dem 20. November 2025, findet ihr den GLENBURGIE sowohl in unserem Online-Shop als auch bei unseren ausgewählten Fachhändlern.

Und auch das große Finale der CRAZY COOS RELOADED steht schon in den Startlöchern. Bleibt gespannt – hier bekommt ihr die News zuerst!

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet Ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.