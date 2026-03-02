„Silken in Spirit, Sunlit in Soul“: Neuer Glenburgie von The Caskhound in der The Fashionable Five – Serie

Die vierte Ausgabe der The Fashionable Five von The Caskhound ist erschienen – und über ausgewählte Handelspartner und über www.thecaskhound.de erhältlich. Eine Übersicht über die bisher releasten Abfüllungen der The Fashionable Five finden Sie hier, alles über den neuen Glenburgie, der 18 Jahre in einem Ex-Bourbon Cask reifen durfte, können Sie hier lesen:

„Silken in Spirit, Sunlit in Soul“: THE FASHIONABLE FIVE bringen den Frühling mit einem fruchtig-eleganten GLENBURGIE ins Glas

Mit den ersten warmen Frühlingsboten wächst die Sehnsucht nach leichten, hellen Genussmomenten – genau hier setzt die vierte Edition von THE FASHIONABLE FIVE an, der limitierten Abfüllungsreihe von CASKHOUND alias Tilo Schnabel. Seit dem 26. Februar bringt sein 18 Jahre alter GLENBURGIE einen Hauch Frühling ins Glas. Vollständig im Ex-Bourbon Cask gereift, begeistert der Speysider mit klarer, fruchtiger Frische, Reife und eleganter Cremigkeit – ein Whisky, der das Sonnenlicht einfängt und Genießer mühelos vom Wohnzimmer-Sessel auf die erste Terrasse des Jahres begleitet.

THE FASHIONABLE FIVE: Fünf Single Casks mit beinahe zwei Jahrzehnten Reife, geboren in renommierten schottischen Brennereien. Jeder für sich ein Charakterkopf, beweisen sie gemeinsam, wie präzises Handwerk, Zeit und das stille Wirken des Fasses ein Gleichgewicht finden. Trotz aller Klasse bleibt die Kollektion dabei bodenständig und bietet kompromisslose Qualität zu einem Preis, der Kenner begeistert und Entdecker neugierig macht.

GLENBURGIE 2007: Graceful, Orchard Bright and Subtly Spiced

Im Herzen der Speyside liegt die traditionsreiche GLENBURGIE Distillery. Seit jeher steht sie für einen fruchtbetonten, eleganten Stil, der vor allem als tragende Säule großer Blends geschätzt wurde. Typisch sind helle Obstnoten, eine natürliche Cremigkeit und eine feine, leicht kräuterige Frische, die dem Destillat Kontur und Spannung verleiht.

Unser 18 Jahre alter GLENBURGIE verbrachte seine vollständige Reifezeit in Refill Ex-Bourbon Hogsheads, bevor die beiden Fässer behutsam miteinander vermählt wurden. Die zurückhaltende Fassprägung lässt dem Brennereicharakter bewusst den Vortritt: reife gelbe Früchte, geschmeidige Süße und sanft getoastete Eichenwürze greifen harmonisch ineinander. Mit seinen 50 % Vol. besitzt der Malt dabei genau die richtige Kraft, um seine Aromenfülle angenehm und differenziert erfahrbar zu machen, ohne an Eleganz zu verlieren. Ein GLENBURGIE, der Balance, Reife und Präzision stilvoll vereint.

THE FASHIONABLE FIVE – Chapter 4: GLENBURGIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (29.05.2007 – 05.01.2026) • 50 % ABV Natural Cask Strength

A Vatting of two Refill Ex-Bourbon Hogsheads

Auflage 372 Flaschen (0,7 l) à 109,50 Euro (UVP)

Nose: Vanillecreme wie aus einer Pariser Pâtisserie, weich und luxuriös. Dahinter wehen grasig-florale Nuancen – Sommerwiese trifft Seidenbluse. Grüner Apfel sorgt für frische Kontur, warmes Birnenkompott für goldene Tiefe. Reife Mango glänzt exotisch, ein Hauch Mandarine setzt einen zitrischen Akzent. Subtil im Hintergrund: Haferflocken und ein keckes Flirren von noch leicht unreifen Trauben.

Palate: Im Mund startet der Dram weich und ölig – fast schon wie flüssiger Satin. Honigsüße breitet sich selbstbewusst aus, begleitet von einer feinen Kräuternote, die Struktur verleiht. Dann kommt die Frische: knackige Apfelspalten, ein Hauch Zitrus. Karamell schmiegt sich an Aprikosenkonfitüre und kandierte Mango. Geröstetes Malz sorgt für Tiefe, während eine elegante Würze das Ganze zusammenhält.

Finish: Mittellang, angenehm trocken und sehr stilsicher. Vanilleschote trifft auf Zimt und einen Hauch Ingwer. Getrocknete Aprikose und Kakaopulver geben bittersüße Akzente, bevor Kokosöl und geröstete Eiche den Vorhang langsam schließen.

Unsere THE FASHIONABLE FIVE zeigen Haltung in Reinform: abgefüllt in natürlicher Fassstärke, ohne Farbstoff, ohne Kühlfiltration, ohne Kompromisse. Pure Substanz, direkt aus dem Fass ins Glas. Der GLENBURGIE ist in unserem Shop sowie bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar. Und das große Finale der Serie steht bereits in den Startlöchern – der letzte Vorhang hebt sich bald. Bleiben Sie gespannt!

