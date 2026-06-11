Whisky im Bild: Ein Besuch bei der Garden County Distillery in Irland (7 Bilder)

Zum Abschluss unserer kurzen Serie über kleine irische Brennereien bringen wir heute einen Bildbericht von unserem Leser Kurt Rottenfusser, der in der Nähe von Wicklow die seit 2020 existierende Garden County Distillery besuchte. Er wurde dort vom Sohn des Gründers und Miteigner Gavin Clifford durch die Anlage geführt und hat uns von dort für Sie einen kurzen Bericht und Fotos mitgebracht.

Viel Vergnügen wünschen wir Ihnen damit!

Gastartikel Autor: Kurt Rottenfusser

Besuch bei Garden County in Rathnew (Wicklow) am 18. Mai 2026

Geführt von Gavin Clifford Co-Founder

In einem kleinen Industriepark in Rathnew vor den Toren von Wicklow ist die kleine Brennerei Garden County. Da ich mit meinen Anfragen nicht durchgedrungen war, bin ich einfach auf’s Geratewohl hingefahren und traf den Co-Founder Gavin (Sohn des Gründers) bei der Arbeit an. Dieser war sofort bereit mir seine distillery zu zeigen.

Begonnen hat alles 2016 mit Gin und im Dezember 2024 wurde der erste Whiskey hergestellt. Das Fass lagert noch vor Ort. Ansonsten befinden sich die Fässer in der Nähe in einem 500 Fässer fassenden warehouse.

Die Mash wird in zwei nacheinander geschalteten Mash Tuns von jeweils 2000l hergestellt. Dann geht es in einen von vier jeweils 2000l fassenden Washbacks. Für jeden Tag einen. Freitags wird keiner gefüllt. Gärungszeit ist 72 Stunden. Danach wird die 2000l Wash je zur Hälfte in die beiden ersten der drei jeweils 1000l fassenden Brennblasen distilliert. Die Brennblasen stammen aus Portugal und sind lt. Gavin die größten die dort jemals hergestellt wurden.

Nach dem ersten Brand geht das gesamte aus den beiden auf 22% Destillierte in die dritte Still. Es werden wie üblich verschiedene Fässer verwendet, sowohl als Finishing wie auch zur Dauerreifung. Bis der erste Whiskey abgefüllt wird, wird der New Make oder bereits vorgelagerte Spirit von der Great Nothern Distillery bezogen und bei Garden County zum Reifen gebracht.

Vielen Dank Gavin für die spontane Möglichkeit die Brennerei zu besichtigen und entsprechende Bilder zu machen.