The Borders Distillery mit letzter Abfüllung der Workshop-Serie

The Borders Distillery finalisiert ihre Workshop-Serie und veröffentlicht mit Deep Time den vierten Teil der Reihe. Die limitierte Edition ist eine Hommage an den schottischen Geologen und Landwirt James Hutton anlässlich seines 300. Geburtstags. Er gilt als Vater der modernen Geologie. Seine Forschungen zum Alter der Erde revolutionierten das wissenschaftliche Verständnis im 18. Jahrhundert.

Credit: The Borders Distillery

via The whiskey wash

Zurück zum Whisky: Wie jeder Blended Scotch Whisky der Workshop-Serie entstand auch Deep Time vollständig in den Scottish Borders. Für diese Abfüllung wurde dasselbe Batch des Destillat wie für die erste Ausgabe der „Workshop Series“ im Jahr 2019 verwendet. Deep Time kann so zeigen, wie eine jahrelange Reifung für mehr Tiefe und Komplexität sorgt.

Managing director Giancarlo Bianchi über die Abfüllung:

“Deep Time is a fitting conclusion to our Workshop Series. As we close this chapter, we’re also celebrating how these experimental releases have helped lay the foundations for our single malt, giving us invaluable insight into the character and potential of our spirit.”

Deep Time ist mit einem Alkoholgehalt von 40 % vol. abgefüllt auf 750 Flaschen limitiert. Der Whisky wird über die Borders Distillery für £35 sowie bei ausgewählten Fachhändlern vertrieben.