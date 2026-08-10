Gewinnen Sie jetzt 3x den neuen Glenglassaugh 15 Years Old – Reife Küstenaromatik mit außergewöhnlicher Tiefe

Nach einer kurzen Sommerpause geht der Reigen unserer Gewinnspiele für Sie weiter – und das gleich mit einer besonders aktuellen Verlosung: Bei uns können Sie jetzt 3x eine Flasche des Glenglassaugh 15 Years Old gewinnen, der bislang ältesten Abfüllung in der neuen Core Range der Küstenbrennerei Glenglassaugh in den Highlands. Master Blenderin Dr. Rachel Barrie hat hier einen Single Malt mit beeindruckender Tiefe geschaffen, gereift in PX-Fässern und spanischen Weinfässern. Wir sind uns sicher, dass Sie mit diesem wunderbaren Whisky große Freude haben werden.

Wie Sie um diese besondere Abfüllung mitspielen können? Einfach unsere nicht besonders schwere Gewinnfrage richtig beantworten und die Lösung an uns einsenden. Wenn Sie diesen Artikel aufmerksam durchlesen, dann sollte die Antwort kein Problem sein. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Hier zunächst alles über die Brennerei Glenglassaugh und die großartigen Preise, die sie uns für Sie und für dieses Gewinnspiel spendiert hat:

Die Küstendestillerie Glenglassaugh:

Die Glenglassaugh Destillerie wurde 1875 nahe der Sandend Bay an der Küste des Moray Firth in den schottischen Highlands gegründet. Nach über zwei Jahrzehnten im Dornröschenschlaf wurde sie 2008 wiedererweckt. Als kleine Boutique-Destillerie ist Glenglassaugh eng mit ihrer Küstenlage verbunden. Die Fässer reifen in Sichtweite des Meeres, dessen Umgebung den unverwechselbaren, üppigen Coastal Style der Single Malts auf natürliche Weise mitprägt. Mit dem neuen Markenauftritt und Portfolio, das 2023 eingeführt wurde, verbindet Glenglassaugh sein historisches Erbe mit einer modernen Interpretation seines charakteristischen Küstenstils.

Mineralreiches Quellwasser bildet die Grundlage für den charakteristisch fruchtigen New Make Spirit, der anschließend in den küstennahen Lagerhäusern der Destillerie reift. Unter der kreativen Leitung von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie entwickelt Glenglassaugh seinen charakteristischen Coastal Style konsequent weiter.

Zum Portfolio gehören die gereiften Abfüllungen Glenglassaugh 12 Years Old und der neue Glenglassaugh 15 Years Old, die No-Age-Statement-Whiskys Glenglassaugh Sandend und Glenglassaugh Portsoy sowie die prestigeträchtige Serpentine Coastal Cask Collection. Zuletzt wurden Glenglassaugh 12 Years Old, Sandend und Portsoy bei der San Francisco World Spirits Competition 2026 jeweils mit Double Gold ausgezeichnet und erreichten 97 von 100 Punkten.

Ihr Gewinn: 3x 1 Flasche des neuen Glenglassaugh 15 Years Old im Wert von je 79,99 €

Mit Anfang August 2026 hat die schottische Küstendestillerie Glenglassaugh ihr Kernsortiment um den Glenglassaugh 15 Years Old erweitert und bietet damit Whiskyfreunden die Möglichkeit, innerhalb der Core Range auf eine ältere Abfülllung umzusteigen. Gereift in Pedro-Ximénez-Sherry- und spanischen Weinfässern, überzeugt der Single Malt mit außergewöhnlicher Tiefe. Sein Geschmacksprofil vereint Schokoladen- und Kaffeenoten mit der für Glenglassaugh typischen tropischen Fruchtigkeit und einer feinen Meersalz-Note.

„Der 15 Years Old zeigt, wie unsere Lage an der Küste den üppigen Charakter des Glenglassaugh-Destillats über die Jahre prägt. Bei der Kreation dieser Abfüllung ließ ich mich von den Sonnenuntergängen am Strand der Sandend Bay über der Nordsee inspirieren. Durch die Kombination aus Pedro-Ximénez-Sherry- und spanischen Weinfässern entsteht eine beeindruckende, genussvolle Tiefe“ Master Blenderin Dr. Rachel Barrie

Abgefüllt mit 46 % Volumen und in natürlicher Fassfarbe präsentiert sich dieser Single Malt vollmundig und vielschichtig. Pur oder mit einem Schuss Quellwasser entfaltet er sein Aromenspektrum besonders eindrucksvoll.

Tasting Notes

Farbe: Satter Bernstein

Nase: Verführerische Anklänge von Schokoladensauce und cremigem, gesalzenem Karamell, durchzogen von heller spanischer Orange, dunklem Manuka-Honig und reichhaltigem Dattelsirup.

Geschmack: Wogende Wellen von sämigem, gesalzenem Zuckersirup (Treacle) und karamellisierten Datteln verschmelzen mit saftiger Orangen-Papaya in einem einhüllenden Schokoladen-Kaffee-Elixier.

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen des brandneuen Glenglassaugh 15 Years Old:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wann wurde die Brennerei Glenglassaugh gegründet?

A: 1875

B: 1975

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Glenglassaugh“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 23. August, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 24. August 2026 auf unserer Seite bekannt. Der Gewinn wird durch Whiskyexperts versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glenglassaugh“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 23. August 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 24. August 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts versendet. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdatennach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team