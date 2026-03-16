Anfang Oktober 2025 launchte Brown-Forman Deutschland ihren neuen Whisky-Likör Jack Daniel’s Tennessee Blackberry (wir berichteten). Und nach wenigen Monaten kann das Unternehmen bereits eine positive Zwischenbilanz ziehen. Um die positive Entwicklung weiter auszubauen, startet Brown-Forman Deutschland die Frühjahrs-Offensive mit Sampling-Tour durch deutsche Szeneviertel und Clubs sowie weitere Aktivitäten am Point of Sale und im Bereich Social Media.

Alles weitere hierzu in der Pressemitteilung, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brown-Forman Deutschland weitet Investitionen in erfolgreichen Newcomer aus

Frühjahrs-Offensive mit Sampling-Tour und PoS-Aktivitäten für Wachstumstreiber JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry

Hamburg, 16. März 2026 – Nur wenige Monate nach dem Launch zieht Brown-Forman eine positive Zwischenbilanz für JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry. Die im Oktober 2025 eingeführte Innovation aus der JACK DANIEL’S Markenfamilie entwickelt sich überaus dynamisch und setzt neue Impulse in der Kategorie der aromatisierten Liköre mit Whiskey. Mit der Kombination aus starker Marktentwicklung, einer breit angelegten Sampling-Tour sowie gezielten Aktivierungen im Handel baut Brown-Forman Deutschland die Präsenz der Innovation weiter aus.

Der Newcomer mit fruchtig-süßem Brombeerprofil übersteigt mit seinem Umsatzbeitrag das Wachstum der Kategorie bei weitem – und ist damit aktuell nicht nur der stärkste Wachstumstreiber innerhalb des Segments aromatisierter Likör mit Whiskey, sondern der gesamten Whiskey-Kategorie. Mit einer gewichteten Distribution von über 50 Prozent erreicht JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry zudem in kurzer Zeit eine breite Marktdurchdringung. In der kurzfristigen Perspektive übernimmt JACK DANIEL’S mit Blackberry, Honey, Apple und Fire die Marktführerschaft im Segment der aromatisierten Liköre mit Whiskey.*

Die starke Entwicklung zeigt sich nicht nur innerhalb der Kategorie: Auch im Vergleich zu Launches anderer Spirituosen-Segmente behauptet sich die Innovation erfolgreich und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit im Markt.

Frühjahrs-Offensive mit Sampling-Tour durch deutsche Szeneviertel und Clubs

Um die positive Marktentwicklung weiter auszubauen, intensiviert Brown-Forman Deutschland ab Mitte März die Aktivierungen in der Gastronomie rund um den Newcomer. Herzstück ist eine groß angelegte Sampling-Promotion in zehn deutschen Städten: Hamburg, Berlin, Leipzig, Göttingen, Köln, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Stuttgart und Freiburg.

Tagsüber bis in den Abend hinein findet die Promotion in urbanen Szenevierteln statt, während die Marke am Abend und in der Nacht in ausgewählten Clubs erlebbar wird. KonsumentInnen können JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry vor allem im Fokusdrink „JACK Very Berry“ probieren – serviert auf Eis und aufgegossen mit Wild Berry. Ergänzend präsentieren teilnehmende Outlets eigene Drink-Kreationen mit der Brombeer-Innovation.

Vor Ort sorgen zusätzliche Aktionen für Aufmerksamkeit: Promotion-Teams bieten die Chance, Gewinne wie Schlüsselanhänger oder Bandanas in den markentypischen Brombeerfarben mitzunehmen.

Starke Präsenz im Handel

Parallel zur Sampling-Tour ist JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry Teil der Frühjahrs-Offensive im Handel. Auffällige Platzierungskonzepte sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit am PoS, während kompakte DIY-Displays insbesondere auch für kleinere Verkaufsflächen eine flexible Präsentation ermöglichen.

Social Media Support

Unterstützt werden die Maßnahmen von einer umfassenden Social Media Kampagne mit vielfältigen, anlassbezogenen Posts, kommuniziert über den eigenen JACK DANIEL’S Account @jackdaniels_de sowie über reichweitenstarke Influencer.

Positive Entwicklung auch international

Der erfolgreiche Start von JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry bestätigt sich auch über Deutschland hinaus. In mehreren internationalen Märkten – darunter die USA, Großbritannien, Frankreich und Polen – verzeichnet die Innovation ebenfalls außerordentlich positive Ergebnisse.



*Quelle: NielsenIQ, Market Track,Germany, Grocery + Drugstores + Beverage Stores + Gas Stations, JACK DANIEL’S TENNESSEE BLACKBERRY, abs. Sales Value development in EUR / weighted distribution, L13W CW08 2026 (until 22/02/2026) vs. LY; NielsenIQ, Market Track, Germany, Grocery + Drugstores + Beverage Stores + Gas Stations, JACK DANIEL’S Flavors, abs. Sales Value, L13W CW08 2026 (until 22/02/2026)

**Quelle: interne Marktforschung

