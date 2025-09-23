Beim Bar Convent Berlin 2025 – dieses Event findet vom 6. bis zum 8. Oktober statt – eröffnet Brown-Forman im historischen Palais der Messe Berlin ihren „Cocktail Club by BAR FABRIC“. Was die Besuchenden hier erwartet, können Sie in der Presseaussendung von Brown-Forman erfahren:

Brown-Forman lädt in das Palais: „The Cocktail Club by BAR FABRIC“ beim BCB 2025

Hamburg, 23. September 2025 – Brown-Forman eröffnet im historischen Palais der Messe Berlin beim Bar Convent Berlin 2025 einen Club: Auf der ersten Etage entfaltet sich zwischen Mid-Century-Architektur, zeitloser Eleganz und pulsierender Gastfreundschaft der „Cocktail Club by BAR FABRIC“. Ein Ort, der die internationale Barszene zusammenbringt und neue Maßstäbe für Gemeinschaft, Kreativität und Erlebnis setzt.

„Mit dem „Cocktail Club by BAR FABRIC” wollen wir einen offenen und inspirierenden Raum schaffen, in dem internationale Partner auf lokale Helden treffen, wo wir Menschen zusammenbringen und Begeisterung wecken. Wir freuen uns, die Szene in diesem Jahr im Palais willkommen zu heißen – an einem Ort, der die Qualität und Energie unseres Auftritts perfekt widerspiegelt“, so Daniela Hubert, Senior Trade-Marketing Manager (On-Trade), Brown-Forman Deutschland.

„The Cocktail Club“ ist mehr als ein temporärer Treffpunkt: Er ist Ausdruck von BAR FABRIC – der Advocacy-Plattform, die Brown-Forman von Deutschland aus entwickelt hat und die heute international die Hospitality-Community inspiriert. „BAR FABRIC verbindet Menschen, Orte und Marken und schafft aus diesem Zusammenspiel echte Kulturmomente. Genau das wird im Palais erlebbar“, so Ann-Sophie Brune-Bau, Senior Brand Advocacy Manager, Brown-Forman DACH & Netherlands.

„The Cocktail Club“ – besondere Formate mit starken Partnern

Chef’s Table – Genuss im Conference Style

An einem langen Tisch mit Conference Style Seating treffen Bar-Food und abgestimmte Drinks auf persönliches Storytelling. Im intimen Setting von jeweils rund 20 Gästen präsentiert das Berliner Team LOBB eine Geschmacksreise mit „Small Berlin Delights“: Bar-Food trifft auf abgestimmte Drinks, persönlich moderiert vom Küchen- und Barteam. Begleitet werden die Menüs von ausgewählten Serves aus dem Brown-Forman Portfolio – darunter Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Diplomático Rum oder Fords Gin. Die limitierten Slots (ca. 30 Minuten, Montag & Dienstag zwischen 12 und 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde) sind vor Ort reservierbar – first come, first served.

Bistro Bar – Pariser Kreativität trifft Brown-Forman Portfolio

Das Team der Bar Nouveau aus Paris bringt sechs Signature Drinks in die Bistro Bar, ergänzt um All-Time-Favorites aus dem Brown-Forman Portfolio. Ergänzt durch einen mobilen Barwagen, der die Möglichkeit bietet, Neat Serves und Spezialitäten aus dem Portfolio zu probieren, wird die Bistro Bar zum lebendigen Treffpunkt von Montag bis Mittwoch ab 11 Uhr.

Späti del Mare – mediterranes Lebensgefühl „to go“

Der Späti del Mare – ein lebendiger Treffpunkt, der an allen Messetagen zu ausgewählten Uhrzeiten geöffnet ist – sorgt für unkomplizierte Aperitivo-Momente zwischen Panel Talks und „The Cocktail Club” Erlebnis. Präsentiert vom Hamburger Team The Local, das nicht nur für High-Energy-Service und Drinks auf Top-Niveau steht, sondern auch mehrfach bei den diesjährigen Mixology Bar Awards nominiert ist, dreht sich hier alles um Gin Mare. Eigenkreationen und Klassiker wie Mare & Tonic, Mare Limón, Mare Amaro de Fresa bringen mediterranes Lebensgefühl nach Berlin.

Weitere Club-Highlights

• Montag und Dienstag ab 18 Uhr: Maretini Hour – ein klassischer Martini-Moment, neu interpretiert.

• Mittwoch ab 11 Uhr zum Start in den letzten Tag des BCB: Boozy Brunch mit Drinks & Snacks ein; gefolgt von Programmpunkten, die sich insbesondere an die nächste Generation der Hospitality-Profis richten. Das Brown-Forman Team freut sich auf einen spannenden Austausch beim BCB!

! Exklusive Gewinnchance vorab: Verlosung von Chef’s Table Slots auf BAR FABRIC !

Da die Anzahl der Plätze stark limitiert ist, werden die begehrten Chef’s Table Slots schnell vergeben sein. Um sich die Chance auf dieses besondere Erlebnis zu sichern, verlost BAR FABRIC im Laufe der nächsten Tage insgesamt 10 Plätze – jeweils für zwei Personen und inklusive Messe-Tagesticket. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel sind BAR FABRIC zu entnehmen.