Vor knapp vier Jahren veröffentlichte die US-Brennerei aus Tennessee mit dem Jack Daniel’s 10 Years Old zum ersten Mal ihren ersten Whiskey mit einer Altersangabe seit über einem Jahrhundert (wir berichteten). Es folgten weitere Batches, die allerdings nur in den USA erhältlich waren. Nun erreicht Jack Daniel’s 10 Years Old auch Deutschland, und ist ab sofort in limitierter Auflage zum Preis von 119,99 Euro (UVP) in Spirituosen-Fachgeschäften, im Getränke-Fachgroßhandel sowie im E-Commerce (u.a. im Jack Daniel’s Shop) erhältlich. Und soll zukünftig jährlich in begrenzter Auflage das Jack Daniel’s Portfolio in Deutschland erweitern

Mehr zum Jack Daniel’s 10 year old in der Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland bringt JACK DANIEL‘S 10 Years Old in limitierter Auflage auf den Markt

Hamburg, 14.10.2025 – Mit JACK DANIEL’S 10 Years Old Tennessee Whiskey kommt ab sofort eine ganz besondere Abfüllung nach Deutschland. Im Jahr 2021 in den USA eingeführt, kommt der 10 Jahre gereifte Whiskey aus der Destillerie in Lynchburg, Tennessee nun erstmals im deutschen Markt in die Regale. Die Abfüllung entstammt der vierten Batch. Ein Jahrzehnt Reife, über ein Jahrhundert Erfahrung und ein klares Bekenntnis zur eigenen Historie verleihen diesem Whiskey Tiefe, Charakter und eine unverwechselbare Handschrift – und machen ihn zu einem Highlight für Sammler-Innen und GenießerInnen gleichermaßen.

Ein Whiskey, der Beständigkeit und Geduld verkörpert

JACK DANIEL’S 10 Years Old erzählt von der Kraft der Geduld: Jeder Schritt – vom Maisfeld bis zum Fass, von den oberen Etagen der Barrelhouses hinab in die unteren Ricks – steht für die Philosophie der Destillerie, den natürlichen Verlauf der Dinge zu respektieren und daraus etwas mit Substanz zu schaffen. Die Abfüllung interpretiert die ursprünglichen Rezepturen aus dem späten 19. Jahrhundert neu und spiegelt zugleich die heutige Welt des Premium Whiskeys wider. Sie richtet sich an ein Publikum, das parallel zur Marke gewachsen ist und die Tiefe hinter ihrer Entwicklung erkennt – Menschen, die den Wert von Zeit, Charakter und Rarität zu schätzen wissen.

Aromen, Geschmack und Charakter

Mit 48,5 % Vol. entfaltet JACK DANIEL’S 10 Years Old ein komplexes Profil: die tiefbraune Farbe kündigt schon das reiche Aromenspiel an. In der Nase dominieren Eiche, Butterscotch und Tabak, im Geschmack offenbaren sich zusätzlich Frucht- und Kakaonoten. Die klassische Getreidemischung des ikonischen Old No. 7 bleibt erhalten: 80 % Mais, 12 % gemälzte Gerste, 8 % Roggen. Zehn Jahre Reifung in getoasteten und ausgebrannten amerikanischen Weißeichenfässern sowie die besonders stark wechselnden Temperaturen in den Barrelhouses verleihen der Abfüllung ihr einzigartiges, tiefes Profil.

Internationale Anerkennung und begehrte Rarität

Die Resonanz seit dem Launch – Double Gold im Jahr 2022 bei der San Francisco World Spirits Competition sowie Top-Platzierungen in angesehenen Rankings – zeigen die besondere Stellung, die diese Abfüllung bereits einnehmen konnte. In diesem Jahr rollt Brown-Forman die Spezialität erstmals international aus, um diese Expertise aus der Jack Daniel Distillery einem weltweiten Publikum zu präsentieren. „Diese Abfüllung zeigt, was unsere Destillerie auf höchstem Niveau leistet – und wir freuen uns sehr, sie nun auch in Deutschland für neugierige KonsumentInnen, JACK EnthusiastInnen und für alle Whiskey Begeisterten, die erstmals einen JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey mit Age Statement innerhalb unserer legendären Markenfamilie sehen, verfügbar zu machen“, so Tanja Steffen, Marketing Director Brown-Forman DACH & Netherlands.

JACK DANIEL’S 10 Years Old wird Teil der JACK DANIEL’S MARKENFAMILIE

JACK DANIEL‘S 10 Years Old ist ab sofort in Deutschland in limitierter Auflage in der 0,7-l Flasche im exklusiven Geschenkkarton zum Preis von 119,99 Euro (UVP) in Spirituosenfachgeschäften, im Getränkefachgroßhandel sowie im E-Commerce (u.a. im JACK DANIEL’S Shop) erhältlich. Die 10 Jahre gereifte Abfüllung soll zukünftig jährlich in begrenzter Auflage das JACK DANIEL’S Portfolio in Deutschland erweitern.