Jahresrückblick 2025: Die 10 populärsten neuen Whiskys auf Whiskyexperts

Für welche (leistbaren) Neuerscheinungen haben sich unsere Leser 2025 am meisten interessiert? Hier sind die Top 10

Wie immer zum Jahresende möchten wir ein wenig auf das abgelaufene Whiskyjahr bei uns zurückblicken. Wir tun das in zwei Teilen: Heute geht es um Ihre Interessen auf unserer Seite, und während wir in den letzten Jahren oft die meistgelesenen Artikel präsentiert haben, so möchten wir das diesmal etwas abwandeln und Ihnen unter den meistgelesenen Artikeln jene zeigen, die von neuen Abfüllungen berichteten – ein Top Ten der bei uns populärsten Berichte über neue Bottlings. Es ist KEIN Ranking der Qualität, sondern eines, wie begehrt die Infos darüber unter Ihnen, unseren Lesern waren.

In dieser Aufstellung haben wir bewusst auf die Luxuswhiskys verzichtet, die schon allein durch ihre Exklusivität und ihre Besonderheit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Wir haben uns auf die „normalen“ Abfüllungen beschränkt, die sich preislich in einem normalen Rahmen bewegen.

Hier also die Top Ten der populärsten Artikel über Whisky-Neuerscheinungen auf Whiskyexperts im Jahr 2025 in umgekehrter Reihenfolge:

Platz 10: Glenfarclas 105 12 Years – Exclusive Hourglass Edition

Eine Ikone feiert Premiere: Glenfarclas 105 12 Years – Exclusive Hourglass Edition – 100% Oloroso Sherry Casks

Platz 9: Bunnahabhain 21yo Cask Strength

Bunnahabhain stellt die den 21 yo Cask Strength in der Edition 2025 vor

Platz 8: Bunnahabhain 12yo Cask Strength

Sprithöker präsentiert die mit Spannung erwartete 2025er Edition des Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength

Platz 7: Octomore 16.x

Bruichladdich Distillery präsentiert Octomore Series 16

Platz 6: Meikle Tòir Single Casks

Glenallachie Distillery bringt erstmals Meikle Tòir Single Casks

Platz 5: Ardbeg Anthology „The Beithir’s Tale“

Neu: Ardbeg Anthology „The Beithir’s Tale“

Platz 4: Saltire Rare Malt Tamnavulin 17yo

Unabhängiger Abfüller Saltire Rare Malt präsentiert 17 Jahre alten Tamnavulin als „Weihnachtswhisky“

Platz 3: Jack Daniel’s Blackberry

Neu in den USA: Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

Platz 2: Whisky.de – The Sovereign

Whisky.de präsentiert exklusive Eigenabfüllung zum Black Friday 2025 – Auftakt einer neuen jährlichen Sammlerreihe

Platz 1: Laphroaig Element 3.0

Soeben erschienen: Laphroaig Elements 3.0 – entstanden aus einem unerwarteten Torffeuer

Welche dieser Whiskys haben Sie gekauft? Und welche davon stehen vielleicht auf Ihrer Wunschliste? Lassen Sie es uns doch in den Kommentaren wissen…

