Jahresrückblick 2025: Die 10 populärsten neuen Whiskys auf Whiskyexperts

Wie immer zum Jahresende möchten wir ein wenig auf das abgelaufene Whiskyjahr bei uns zurückblicken. Wir tun das in zwei Teilen: Heute geht es um Ihre Interessen auf unserer Seite, und während wir in den letzten Jahren oft die meistgelesenen Artikel präsentiert haben, so möchten wir das diesmal etwas abwandeln und Ihnen unter den meistgelesenen Artikeln jene zeigen, die von neuen Abfüllungen berichteten – ein Top Ten der bei uns populärsten Berichte über neue Bottlings. Es ist KEIN Ranking der Qualität, sondern eines, wie begehrt die Infos darüber unter Ihnen, unseren Lesern waren.

In dieser Aufstellung haben wir bewusst auf die Luxuswhiskys verzichtet, die schon allein durch ihre Exklusivität und ihre Besonderheit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Wir haben uns auf die „normalen“ Abfüllungen beschränkt, die sich preislich in einem normalen Rahmen bewegen.

Hier also die Top Ten der populärsten Artikel über Whisky-Neuerscheinungen auf Whiskyexperts im Jahr 2025 in umgekehrter Reihenfolge:

Platz 10: Glenfarclas 105 12 Years – Exclusive Hourglass Edition

Platz 9: Bunnahabhain 21yo Cask Strength

Platz 8: Bunnahabhain 12yo Cask Strength

Platz 7: Octomore 16.x

Platz 6: Meikle Tòir Single Casks

Platz 5: Ardbeg Anthology „The Beithir’s Tale“

Platz 4: Saltire Rare Malt Tamnavulin 17yo

Platz 3: Jack Daniel’s Blackberry

Platz 2: Whisky.de – The Sovereign

Platz 1: Laphroaig Element 3.0

Welche dieser Whiskys haben Sie gekauft? Und welche davon stehen vielleicht auf Ihrer Wunschliste? Lassen Sie es uns doch in den Kommentaren wissen…