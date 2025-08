Neu in den USA: Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

Mit 35% vol. Alkoholstärke und Zusatz von Geschmack ist der neue Jack Daniel’s Tennessee Blackberry kein Whisky, sondern ein Spirit Drink. Diese Kategorie wird meist in Cocktails oder auf Eis getrunken, hat aber auch Liebhaber, die den puren Genuss bevorzugen.

Master Distiller Chris Fletcher sagt über ihn:

“The smooth, well-rounded finish of our Tennessee whiskey makes it one of the most versatile expressions to pair with unexpected flavour.

“By adding the ripe notes of blackberries, we’ve created an approachable spirit that’s full of character, easy to enjoy with friends and perfect for any season.”