Anfang August stellten wir Ihnen den neuen Jack Daniel’s Tennessee Blackberry vor. Und wie von uns richtig vermutet, erreicht dieser aromatisierte Likör mit Whiskey auch unseren Markt, wie wir heute von Brown-Forman Deutschland in ihrer Presseaussendung erfahren konnten. Anfang Oktober 2025 wird Jack Daniel’s Tennessee Blackberry (€ 20,49 UVP, 35 % Vol.) das Sortiment von Jack Daniel’s im Lebensmitteleinzelhandel, E-Commerce und in der Gastronomie ergänzen.

Hier die Pressemitteilung von Brown-Forman Deutschland in Gänze, die auch noch vier JACK Blackberry Fokusdrinks vorschlägt:

Whiskey trifft Brombeere: Brown-Forman Deutschland bringt JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry auf den Markt

Vielseitiges Geschmackserlebnis und neue Impulse für die umsatzstarke Kategorie

Hamburg, 1.9.2025 – Anfang Oktober 2025 erweitert Brown-Forman Deutschland die erfolgreiche JACK DANIEL’S Markenfamilie um die beerige Innovation JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry. Der bereits in den USA gelaunchte Newcomer kombiniert den unverwechselbaren Charakter von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey mit dem fruchtig-süßen Geschmack reifer Brombeeren. Die Innovation setzt die Tradition der Marke, die auf authentischer Whiskey-Handwerkskunst basiert, fort.

„Der weiche, abgerundete Abgang unseres Tennessee Whiskeys macht ihn zu einer der vielseitigsten Spirituosen, die sich mit unerwarteten Aromen kombinieren lassen“, so Chris Fletcher, Master Distiller von JACK DANIEL‘S. Der durch drei Meter hohe Holzkohle aus Zuckerahorn gefilterte und in neuen, verkohlten amerikanischen Eichenfässern gereifte Tennessee Whiskey mit seiner charakteristischen Geschmeidigkeit wird vor der Abfüllung mit frischem Brombeergeschmack versetzt. „Durch die Zugabe von reifen Brombeernoten haben wir eine charaktervolle Spirituose geschaffen, die sich gut mit FreundInnen genießen lässt und perfekt für jede Jahreszeit ist“, führt Chris Fletcher aus.

JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry erweitert das im Handel, E-Commerce und in der Gastronomie beliebte Portfolio mit JACK DANIEL’S Tennessee Apple, JACK DANIEL’S Tennessee Honey und JACK DANIEL’S Tennessee Fire, das zusammen über ein Drittel des Marktanteils im Segment aromatisierte Liköre mit Whiskey auf sich verbucht .1

Wachstumsstarkes Umfeld für eine starke Marke

Whiskey ist die umsatzstärkste Kategorie innerhalb des Segments Spirituosen exklusive Ready-to-Drinks (RTD) in Deutschland.2 Mit Innovationen setzt JACK DANIEL’S – die Nr. 1 Markenfamilie im deutschen Spirituosenmarkt3 – seit Jahren wichtige Impulse. Beerige Geschmacksrichtungen zählen aktuell zu den gefragten Aromen – sowohl in der Spirituose als auch im wachsenden RTD-Segment⁴, in dem sie seit 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 40 Prozent verzeichnen und mittlerweile die zweitbeliebteste Non-Cola-Geschmacksrichtung sind.⁵

Kick-off mit umfangreichen Marketingaktivitäten

Ab Oktober 2025 ist JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry bundesweit in der 0,7-l-Flasche (€ 20,49 UVP, 35 % Vol.) im Lebensmitteleinzelhandel, E-Commerce und in der Gastronomie erhältlich. Ab sofort können sich alle, die direkt zugreifen wollen, ihre Flasche per Pre-Order im offiziellen Jack Daniel’s Online Shop vormerken lassen.

Den Marktstart begleitet Brown-Forman Deutschland mit einer umfangreichen Social-Media-Kampagne, PR-Maßnahmen und Events. Im Handel sorgen 54er-Mix-Displays, Aufsteller und aufmerksamkeitsstarkes POS-Material für Sichtbarkeit, während in Clubs und Diskotheken besondere Aktionen für Geschmacksmomente sorgen.

Vielseitiger Genuss – das ganze Jahr

Vom Feierabenddrink bis zur Partynacht: JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry genießt man zu vielseitigen Anlässen und zu jeder Jahreszeit – ob drinnen oder draußen, vor dem Essen oder spät in der Nacht, ob pur, auf Eis, als Longdrink oder Cocktail.

Mix it easy: JACK Blackberry Fokusdrinks

Very Berry – 4 cl Tennessee Blackberry auf Eis mit Wild Berry Lemonade aufgießen und mit Brombeere garnieren

JACK Blackberry & Lemonade – 4 cl Tennessee Blackberry auf Eis mit Limonade aufgießen und mit Zitrone garnieren

JACK Blackberry & Ginger Ale – 4 cl Tennessee Blackberry auf Eis mit Ginger Ale aufgießen und mit Limette garnieren

