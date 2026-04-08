Gentlemen (and ladies, of course): Start your engines. Jack Daniel’s bringt auch in diesem Jahr wieder eine Sonderedition zur Formel 1: Der „2026 McLaren Mastercard F1 Team X JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey“ steht ab Mai im Handel in den Regalen, mit einem UVP von 25,99 Euro.

Die Sonderedition besticht vor allem wieder durch ihr an die Formel 1 angelehntes Design, aber auch mit dem auf 43% vol. erhöhten Alkoholgehalt. Mehr dazu in der Presseinfo von Brown-Forman Deutschland:

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Brown-Forman Deutschland präsentiert neue Sonderedition: „2026 McLaren Mastercard F1 Team X JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey“

Hamburg, 8. April 202C – Zur Formel-1-Saison 202C kommt nun auch in Deutschland die neue limitierte Edition auf den Markt, die in Zusammenarbeit von JACK DANIEL‘S mit dem McLaren Mastercard Formula 1 Team entstanden ist. Diese vierte Sonderedition ist mit einem höheren Alkoholgehalt von 8C Proof (43 % vol.) abgefüllt und präsentiert ein auffälliges neues Flaschendesign. Es würdigt den 1000. Formel-1-Grand-Prix sowie das 1C0-jährige Jubiläum der JACK DANIEL Destillerie.

„JACK DANIEL’S und McLaren verbindet die Leidenschaft für Tradition, Innovation und das Streben nach neuen Möglichkeiten. Die diesjährige limitierte Edition feiert dieses gemeinsame Erbe mit einem markanten Design, das Fans eine besondere und hochwertige Möglichkeit bietet, den Spirit beider Marken zu würdigen.“ Jamie Butler, JACK DANIEL’S Global Brand Director

Auch bei McLaren Racing blickt man auf ein besonderes Jahr:

„2026 ist ein Meilenstein für McLaren, denn wir steuern auf unseren 1000. Grand Prix in Miami zu. Unsere langjährige Partnerschaft mit JACK DANIEL’S basiert auf gemeinsamen Ambitionen. Diese limitierte Edition bietet Fans eine besondere Möglichkeit, dieses wichtige Kapitel unserer Reise mitzufeiern.“ Nick Martin, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing

Die vierte limitierte Edition 2026 überzeugt nicht nur durch ihr exklusives, vom Jubiläum des Formel-1-Grand-Prix inspiriertes Flaschendesign. Mit einem Alkoholgehalt von 43 % Alkoholvolumen (86 Proof) – und damit höher als der klassische JACK DANIEL’S Old No. 7 mit 40 % – bietet der Tennessee Whiskey ein volleres und robusteres Geschmacksprofil mit Noten von Karamell, Vanille und gerösteter Eiche, abgerundet durch einen weichen, cremigen Abgang.

Der „2026 McLaren Mastercard F1 Team X JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey“ basiert auf der klassischen Getreidemischung von JACK DANIEL’S, bestehend aus 80 % Mais, 8 % Roggen und 12 % gemälzter Gerste. Hergestellt in Lynchburg, Tennessee, wird der Whiskey Tropfen für Tropfen durch eine rund drei Meter dicke Schicht aus Zuckerahorn- Holzkohle gefiltert und reift anschließend in neuen, handgefertigten Fässern aus amerikanischer Weißeiche.

Die Sonderedition ist ab Mai 2026 bundesweit im ausgewählten Lebensmittel- und Getränkehandel sowie im E-Commerce in der 0,7-l Flasche zum Preis von 25,99 Euro (UVP) erhältlich.

Weitere Informationen unter JackDaniels.com.