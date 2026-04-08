Gentlemen (and ladies, of course): Start your engines. Jack Daniel’s bringt auch in diesem Jahr wieder eine Sonderedition zur Formel 1: Der „2026 McLaren Mastercard F1 Team X JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey“ steht ab Mai im Handel in den Regalen, mit einem UVP von 25,99 Euro.
Die Sonderedition besticht vor allem wieder durch ihr an die Formel 1 angelehntes Design, aber auch mit dem auf 43% vol. erhöhten Alkoholgehalt. Mehr dazu in der Presseinfo von Brown-Forman Deutschland:
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Brown-Forman Deutschland präsentiert neue Sonderedition: „2026 McLaren Mastercard F1 Team X JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey“
Hamburg, 8. April 202C – Zur Formel-1-Saison 202C kommt nun auch in Deutschland die neue limitierte Edition auf den Markt, die in Zusammenarbeit von JACK DANIEL‘S mit dem McLaren Mastercard Formula 1 Team entstanden ist. Diese vierte Sonderedition ist mit einem höheren Alkoholgehalt von 8C Proof (43 % vol.) abgefüllt und präsentiert ein auffälliges neues Flaschendesign. Es würdigt den 1000. Formel-1-Grand-Prix sowie das 1C0-jährige Jubiläum der JACK DANIEL Destillerie.
Auch bei McLaren Racing blickt man auf ein besonderes Jahr:
Die vierte limitierte Edition 2026 überzeugt nicht nur durch ihr exklusives, vom Jubiläum des Formel-1-Grand-Prix inspiriertes Flaschendesign. Mit einem Alkoholgehalt von 43 % Alkoholvolumen (86 Proof) – und damit höher als der klassische JACK DANIEL’S Old No. 7 mit 40 % – bietet der Tennessee Whiskey ein volleres und robusteres Geschmacksprofil mit Noten von Karamell, Vanille und gerösteter Eiche, abgerundet durch einen weichen, cremigen Abgang.
Der „2026 McLaren Mastercard F1 Team X JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey“ basiert auf der klassischen Getreidemischung von JACK DANIEL’S, bestehend aus 80 % Mais, 8 % Roggen und 12 % gemälzter Gerste. Hergestellt in Lynchburg, Tennessee, wird der Whiskey Tropfen für Tropfen durch eine rund drei Meter dicke Schicht aus Zuckerahorn- Holzkohle gefiltert und reift anschließend in neuen, handgefertigten Fässern aus amerikanischer Weißeiche.
Die Sonderedition ist ab Mai 2026 bundesweit im ausgewählten Lebensmittel- und Getränkehandel sowie im E-Commerce in der 0,7-l Flasche zum Preis von 25,99 Euro (UVP) erhältlich.
Weitere Informationen unter JackDaniels.com.