Owl Distillery (Belgian Owl) liquidiert – Destillerie und Fässer werden versteigert

Die Owl Distillery in Fexhe-le-Haut-Clocher ist Geschichte: Nach der Liquidation der Brennerei wird diese samt Equipment und sämtlicher anderer Assets wie zum Beispiel die Abfüllanlage versteigert. Damit sind auch die alten Stills der Caperdonich Distillery wieder auf dem Markt, wie The Spirits Business berichtet.

Die Destillerie wurde 2004 von Etienne Bouillon gegründet und hat den Belgian Owl Single Malt produziert. Nicht allein durch die Whiskykrise seit dem Ende der Pandemie ist sie in finanzielle Schieflage geraten und musste zu Jahresbeginn Insolvenz anmelden (wir berichteten hier). Die Suche nach einem Investor bliebt danach leider erfolglos, sodass nun die Versteigerung bei Auctim unumgänglich wurde.

Die Caperdonich-Stills in der Belgian Owl Distillery. (c) Belgian Owl.

Gemeinsam mit der Brennanlage, die auf 1 Million Liter jährlich ausgelegt ist, werden mehr als 3500 Fässer zu je 200 Liter versteigert, die teilweise 20 Jahre alten Whisky enthalten.

Christophe Moyersoen, der CEO von Auctim, sagt zur Versteigerung:

“The sale of The Owl Distillery represents an extraordinary moment for the European spirits market. It is exceptionally rare to find a turnkey operation of this scale, combining high-volume production capacity with a significant stock of premium, aged whisky, available for immediate acquisition.”

Sollten die Fässer nicht nur gesamt mit den anderen Assets versteigert werden, sondern es auch möglich sein, einen Teil oder einzelne davon zu kaufen, wäre das wahrscheinlich keine schlechte Möglichkeit, für unabhängige Abfüller oder Clubs an ein Whisky einer Lost Distillery aus Europa zu kommen…

Einen Videorundgang durch die Brennerei, den wir im Jahr 2018 aufgenommen haben und der auch ein Interview mit Etienne Buillon enthält, können Sie hier bei uns sehen.