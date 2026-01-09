Belgian Owl Distillery meldet Insolvenz an

Laut einem Bericht der belgischen Zeitung Sudinfo.be (Details hinter einer Paywall) hat die Belgian Owl Distillery Insolvenz angemeldet und ist auf der Suche nach neuen Investoren, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Die Produktion ist eingestellt worden, ein Insolvenzverwalter (François Ancion) wurde vom Gericht bestellt und versucht nun, den Betrieb der Destillerie für die Zukunft zu sichern.

Die Belgian Owl Distillery liegt im Ort Fexhe-le-Haut-Clocher und brennt auf den ehemaligen Brennblasen von Caperdonich. 2024 hat sie eine neue Range vorgestellt (wir berichteten), ein Jahr davor, 2023, wurde sie in der Whisky Bible von Jim Murray als fünftbeste Destillerie der Welt ausgezeichnet. Die momentane Lage am Whiskymarkt hat allerdings die Situation der Destillerie zusehends verschärft, sodass aus dem normalen Geschäftsgang ein Weiterbetrieb nicht mehr finanzierbar ist. Die Insolvenz ist eine „Liquidation par aveu“, was meist ein strategischer Schritt ist, um einen Käufer zu finden, der die Fässer und die Marke übernimmt, ohne die alten Schuldenlasten in vollem Umfang tragen zu müssen. Die Aktionäre, zwei belgische und eine französische Familie, haben diesen Schritt freiwillig gesetzt

Bleibt zu hoffen, dass der Insolvenzverwalter einen passenden Investor findet und so die Destillerie ihren Betrieb fortsetzen kann. Der Betrieb des Shops und die Führungen laufen derweilen laut Insolvenzverwalter weiter.

Sehen Sie untenstehend eine Galerie von unserem Besuch dort im Jahr 2018 – ein Video davon, das auch ein Interview mit dem Gründer Etienne Bouillon und Femke van der Vorst können Sie hier auf unserem Youtube-Kanal finden.