Serge verkostet: Zwei Gragganmore aus 1989, 2005 und 2025 abgefüllt

Die beiden Cragganmore, die Serge heute in seiner Rubrik verkostet, sind im gleichen Jahr, nämlich 1989, destilliert worden, aber einer kam bereits nach 16 Jahren, 2005, der andere erst nach 36 Jahren im Vorjahr in die Flasche. Beide unabhängig abgefüllten Whiskys (einmal von Cadenhead, einmal von Decadent Drinks) erhalten viel Lob von Serge, der ältere der beiden um vier Punkte mehr.

Die Tabelle der Verkostung der Speyside-Whiskys präsentiert sich wie folgt:

Abfüllung Punkte