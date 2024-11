Serge verkostet: Zwei Cragganmore plus Bonus

Insgesamt drei sehr hoch von ihm bewertete Bottlings stellt uns Serge Valentin in seiner heutigen Verkostung auf Whiskyfun vor. Von der Speyside-Brennerei Cragganmore stammt der Malt Whisky, den die beiden unabhängigen Bottler Malts of Scotland und Hunter Laing mit einem recht hohen Alter in eine jeweils überschaubare Anzahl von Flaschen füllten. Das Tasting schließt der Convalmore aus Gordon & MacPhail’s The Recollection Series ab (wir stellten Ihnen die Reihe in der letzten Woche vor). Eine Session mit drei Abfüllungen, die jeweils 90 Punkte oder auch ein klein wenig mehr erhalten:

Abfüllung Punkte

Cragganmore 1989/2023 (45.8%, Malts of Scotland, Rare Casks, sherry hogshead, cask #MoS 23003, 120 bottles) 90 Cragganmore 31 yo 1989/2020 (54.7%, The First Editions, Hunter Laing, refill hogshead, cask #HL17820, 242 bottles) 91 Convalmore 39 yo 1984/2024 (51.1%, Gordon & MacPhail, The Recollection Series #3, refill sherry hogshead, cask #1733, 108 bottles) 90

Cragganmore. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen