Whisky im Bild: Vielfalt und Flair – das war die InterWhisky 2024 in Wiesbaden (43 Bilder)

Die InterWhisky 2024 ist vorbei – und nach zwei Tagen, die wir von Whiskyexperts auf der erstmals in Wiesbaden statt in Frankfurt stattfindenden Messe waren, ist es auch für uns Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Das tun wir mit 43 Bildern, die vor allem den Ständen der Aussteller und der Vielfalt an angebotenen Whiskys gewidmet ist. Da wir etwas früher in die Säle kommen konnten, haben wir von fast allen Ständen Bilder ohne Menschenmassen machen können (die Massen finden Sie natürlich auch auf einigen Fotos).

Generell können wir konstatieren, dass der Umzug nach Wiesbaden ins Kurhaus Wiesbaden eine gute Idee war, die vor allem die Platzprobleme der Messe lösen konnte. Es gab viel Raum auf einer Ebene und in insgesamt vier Räumen, und dank der hohen Architektur war auch die Luftqualität immer sehr gut, selbst am wirklich vollen (aber nicht überfüllten) Samstag. War man erst einmal in der Messe und hatte man sich seine Jetons abgeholt (was leider gerade am Samstag doch einige Zeit dauern konnte), dann war die InterWhisky ein wirkliches Vergnügen mit viel interessanten Abfüllungen und prominenten Gästen aus Schottland.

Insgesamt ein würdiges Ambiente zum 25. Jubiläum der Fachmesse – und ein gelungener Neustart in Wiesbaden.