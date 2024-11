In der Sächsischen Winzeredition der Dresdner Whisky Manufaktur erscheint eine neue Abfüllung. Winzeredition Nr. 7 entstand in Zusammenarbeit mit dem Coswiger Weinguts Matyas. Ein siebenjähriger, in einem Bourbon-Fass gelagerter Whisky durfte zum Ende seiner Reifezeit noch einige Monate in zwei Schwarzriesling-Fässern aus ungarischer Eiche des Weinguts Matyas verbringen. Genau 800 0,7-Liter-Flaschen der Winzeredition Nr. 7 konnten abgefüllt werden und sind nun zum Preis von 69 Euro erhältlich.

Hier die Presseinfo dazu:

Zwei Fässer des Coswiger Weinguts Matyas vollenden die Sächsische Winzeredition

Weingut-Team stolz auf „seinen“ Sommer-Whisky aus der Dresdner Whisky Manufaktur

Das Weingut Matyas freut sich auf die nächste Ausgabe der „Sächsischen Winzeredition“. Im durch Matyas und Ingeborg Probocskai 2000 gegründeten Weingut wurde im September 2014 der Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben. Tochter Andrea Leder setzt seitdem mit ihrem jungen Team, Kellermeister Hendrik Weber und Winzer Klaus Mehlig, die Tradition und Vision der Eltern fort. Für den Abschluss der ersten Winzeredition hat das Weingut dafür zwei seiner besten Fässer der Dresdner Whisky Manufaktur zur Verfügung gestellt, die dann mit dem einzigartigen Single Malt Whisky HELLINGER 42 gefüllt wurden.

Tastingrunde im Coswiger Weingut Matyas – v.l.n.r. Kellermeister Hendrik Weber, Thomas Michalski (Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur), Weingut-Matyas-Chefin Andrea Leder und Weingut-Gründerin Ingeborg Probocskai

Für das Weingut Matyas beginnt die Qualität eines Weines bereits mit der Arbeit im Weinberg. Kontrollierte umweltschonende Wirtschaftsweise und ein qualitätsbewusster Anschnitt der Reben sowie intensive Laufarbeiten und differenzierte Traubenlese zeichnen das Weingut aus. Die gleichen hohen Ansprüche gelten auch für den Ausbau der Weine im Keller. Moderne Kellertechnik wird mit bewährten traditionellen Verfahren der Weinbereitung verbunden. So entstehen bei Matyas feine, elegante und frische Weine. „Für die Fassnachreifung der Winzeredition Nr. 7 haben wir zwei Schwarzriesling-Fässer aus ungarischer Eiche zur Verfügung gestellt. Dieser Wein wurde als Blanc-de-Noir ausgebaut, sprich, er wurde weiß gekeltert“, verrät Andrea Leder, die sich den Whisky zu ihrem zehnjährigen Jubiläum als Weingut-Chefin gönnt.

„Siebenjähriger Whisky, in einem Bourbon-Fass gereift und dann noch einige Monate in den Fässern des Weinguts Matyas nachgereift, ist schon eine Besonderheit an sich“, sagt Thomas Michalski, Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur. „Und der Geschmack kann sich sehen lassen – gerade beim zeitgleichen Verkosten des Weingut-Matyas-Schwarzrieslings und des Whiskys aus dem Weingut-Matyas-Fass kann man sehr wohl ähnliche Geschmackskomponenten erkennen – genau das macht diese Abfüllung so unverwechselbar“, so Michalski weiter. „Und durch die Blanc-de-Noir-Kelterung fühlt sich dieser Whisky geschmacklich wie die ersten Sonnenstrahlen des Jahres an – auch wenn wir jetzt ja schon Winter haben.“

Weingut-Matyas-Kellermeister Hendrik Weber (li.) probiert den neuen Whisky gemeinsam mit Thomas Michalski, Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur

Die Sächsische Winzeredition entstand aufgrund einer gemeinsamen Idee der Dresdner Whisky Manufaktur und der DDV-Mediengruppe. Seit Weihnachten 2022 kamen insgesamt sieben Winzeredition-Whiskys auf den Markt, jeweils nachgereift in Fässern eines anderen sächsischen Weingutes. Ab sofort startet der Verkauf der neuesten limitierten Sonderedition in der Dresdner Whisky Manufaktur sowie direkt im Weingut, online und bei DDV-Lokal. Aus den Weingut-Matyas-Fässern konnten genau 800 0,7-Liter-Flaschen abgefüllt werden, die man zum Preis von 69 Euro erwerben kann.

„Die Farbe des Whiskys ist Rotgold mit Bernsteinreflexen – man kann gelbe Früchte, Aprikose, Pfirsich, auch Stachelbeere, aber auch würzigen Tabak und dunkle Schokolade riechen, später dann noch Aromen von Kräutern mit leichter Zitrusspitze. Im Gaumen bemerkt man zu Beginn würzige Kräuteraromen, Nüsse, dann Früchte, Erdbeere, Stachelbeere und Aprikose – später dann eine leichte Holznote sowie Tannine. Der Abgang kommt mittellang in einer Harmonie von fruchtiger Süße und Würzigkeit der Kräuter“, erklärt Michalski. Damit wurde wieder ein Whisky kreiert, der regionaler nicht sein kann.

Weitere Infos: www.hellinger42.de und www.weingut-matyas.de