Neues aus Dresden: Dort hat die Dresdner Whisky Manufaktur gemeinsam mit Michael Bader von „Cigars-Spirits-Event & more“ den Stolpener Basalt Whiskey entwickelt, der durch die Reifung in einem Rotweinfass im Stolpener Basaltkeller entstehen wird.

Und weil dieser Basaltkeller der Stolpener Stadtwache gehört, wird diese das Fass am 12. April durch die Altstadt in Stolpen zum Keller geleiten – sicher ein sehenswerter Umzug. Mehr dazu nachfolgend:

Dresdner Whisky wird in Stolpener Basaltkeller eingekerkert

Stadtwache geleitet Fass-Umzug am Samstag, 12. April, durch die Stolpener Altstadt

Was aus einer Begegnung unter Genießern entstand, wird nun Wirklichkeit: Der erste Stolpener Basalt Whiskey. Die Idee dazu entstand nicht zufällig, sondern durch eine gemeinsame Verbindung: Michael Bader von „Cigars-Spirits-Event & more“ brachte Jörg Hans, Geschäftsführer der Dresdner Whisky Manufaktur, und Benjamin Bergau, Gründer von wockwa, zusammen. Er erkannte früh, dass hier nicht nur menschlich die Chemie stimmt, sondern auch ein gemeinsames Verständnis für ehrlichen Genuss und inspirierende Projekte besteht.

Für Bergau war es ein lang gehegter Traum: ein eigener Whiskey mit ganz besonderen Geschmacksnoten. Als Genuss-Entdecker und nicht einfach nur Spirituosenhändler ist es sein Ziel, außergewöhnliche Geschmackserlebnisse zugänglich zu machen – jenseits bekannter Namen, im Mittelpunkt steht das, was im Glas geschieht. Und so war auch schnell klar: Ein süßes, französisches Rotweinfass sollte es sein, ergänzt um eine dezente Rauch- beziehungsweise Torfnote. Ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis soll es werden.



Auch Stolpens Bürgermeister Maik Hirdina, selbst ein Freund gepflegter Genüsse, war von der Idee begeistert. Gemeinsam mit Hans entstand der Plan, ein großes Rotweinfass mit Dresdner Whisky im Basaltkeller der Stadtwache zu lagern.

Die Fassübergabe findet am Samstag, 12. April 2025, um 11 Uhr statt. Vom wockwa Ladengeschäft in der Bischofswerdaer Straße 9 aus wird das Fass durch die Altstadt Stolpens begleitet – mit einem feierlichen Umzug, angeführt und bewacht von der Stadtwache Stolpen in historischen Uniformen. Vermittelt wurde der Kontakt zur Stadtwache Stolpen und der stimmungsvolle Lagerort von Nicole Gräfe von der Bürgerstiftung Stolpener Land.

„Unsere stärksten Männer werden das Fass auf dem Gefängniswagen begleiten und es in das ehemalige Bierlager der Stadtbrauerei Stolpen sicher absenken. Viele unserer über 100 Mitglieder werden sich das Event nicht entgehen lassen – und stilecht in historischen Gewandungen mit Hellebarden teilnehmen.“ Christoph Fischer, Vorsitzender der Stadtwache Stolpen e.V.

Am Zielkeller der Stadtwache Stolpen erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Abschluss: Grill, Getränke, Zigarrenlounge von Michael Bader und natürlich Whisky-Verkostungen. Der Eintritt ist frei!

„Wir werden im Laufe der Reifung immer wieder Geschmackstests machen und planen, noch vor Weihnachten rund 300 Flaschen in Fassstärke abzufüllen. Durch das gewählte Rotweinfass erwarten wir einen fruchtbetonten Stolpener Basalt Whiskey.“ Jörg Hans, Geschäftsführer der Dresdner Whisky Manufaktur

Ein Projekt, das verbindet: Stadt, Genuss und Menschen mit Herz. Und ein Whiskey, der die Geschichte Stolpens um ein Kapitel reicher macht.