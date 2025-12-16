Netzschkau lagert zwei Fässer Whisky aus der Dresdner Whisky Manufaktur in der Göltzschtalbrücke ein

Eine ungewöhnliche Lagermöglichkeit für zwei Fässer der Dresdner Whisky Manufaktur hat man in Netschkau gefunden: Sie werden ihre Reifezeit in der Göltzschtalbrücke, der größten Ziegelsteinbrücke der Welt, verbringen. Der Unterschied in der Lagerung wird dort auch physikalisch zu spüren sein – im Inneren der Brücke herrschen über das Jahr schwankende Bedingungen, die die Reifung beschleunigen sollten (wohl aber auch den Angels Share hochtreiben werden).

Einen Bericht von der Einlagerung samt einem kleinen Video hat uns die Dresdner Whisky Manufaktur für Sie gesendet:

Netzschkau lagert zwei Fässer Whisky in der Göltzschtalbrücke ein

Bürgermeister Purfürst freut sich auf „seinen“ Whisky aus der Dresdner Whisky Manufaktur

Eigentlich war es nur eine Schnaps-Idee, die Netzschkaus Bürgermeister Mike Purfürst und Thomas Michalski, Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur hatten. Beide trafen sich im Mai mehr zufällig auf der Eröffnung der vom Dresdner Verleger Roland Hess organisierten Veranstaltung „Sachsen in Paris“ im Carrousel du Louvre – der eine, um die Göltzschtalbrücke zu präsentieren, der andere, um den Dresdner Whisky HELLINGER 42 bekannter zu machen. Und die Idee? Zwei 225-Liter-Fässer der Dresdner Whisky Manufaktur, die mit dem einzigartigen Single Malt Whisky HELLINGER 42 gefüllt werden, sollten in die Göltzschtalbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, eingebracht werden.

Diese Idee blieb aber kein Traum – sie wurde Realität und jetzt umgesetzt.

„Eine ähnliche Idee hatten wir bereits vor wenigen Monaten, als wir ein Fass im Basaltkeller der Stadtwache Stolpen einlagerten“

verrät Jörg Hans, Brennmeister und Geschäftsführer der Dresdner Whisky Manufaktur. Doch in eine von der Bahn betriebenen Brücke?

„Bürgermeister Mike Purfürst hatte bei uns angefragt und wir haben zugesagt. Wir fördern den Vogtland-Tourismus sehr gerne, außerdem sehen wir den Brücken-Whisky als Ergebnis der guten Beziehungen mit den Gemeinden der Region“,

erklärt Markus Fischer, Bezirksleiter Konstruktiver Ingenieurbau der Deutschen Bahn und Herr über fast 600 Bahnbrücken in Südwestsachsen.

Nach der DB-Zusage machte sich Thomas Michalski ans Werk.

„Wir konnten zwei Wein-Fässer des sächsischen Winzers Jan Ulrich für den Göltzschtalbrücken-Whisky organisieren und mit unserem HELLINGER 42 befüllen, die jetzt in besagter Brücke reifen. An der Vorbereitung und an der Einbringung in die Brücke hatten wir alle unseren Spaß. Im Gegensatz zu gleichbleibenden Temperaturen im Basalt-Keller haben wir hier schwerere Bedingungen mit wechselnden Temperaturen im Brückeninnern.“ Thomas Michalski, Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur

Das eine Fass wird nach Entnahme aus der Brücke für die Stadt Netzschkau abgefüllt, die mit den Einnahmen den Einbau einer neuen Fuß- und Radwegbrücke über die Göltzsch finanzieren will, das andere Fass wird flaschenweise für 89 Euro über die Dresdner Whisky Manufaktur verkauft, wobei davon noch jeweils 10 Euro Spende an den „Förderverein Göltzschtalbrücke e.V.“ gehen.

„Heimat liegt uns sehr am Herzen. Hier wird ein Whisky für Netzschkau kreiert, der regionaler nicht sein kann. Darauf dürfen wir stolz sein“,

so Frank Leichsenring, Gründer und Gesellschafter der Dresdner Whisky Manufaktur, der selbst im vogtländischen Werda geboren ist.

„Wie schon unsere Teilnahme an ‚Sachsen in Paris‘ ist auch unser Brücken-Whisky Teil einer großen Marketing-Kampagne für Netzschkau und auch das gesamte Vogtland. Interesse wecken, Gäste locken und diesen dann hier unsere gesamte touristische Vielfalt präsentieren zu dürfen, das ist unser Ziel“

so Netzschkaus Bürgermeister Mike Purfürst, der insgeheim hofft, bei den regelmäßigen Fassproben in der Göltzschtalbrücke dabei sein zu dürfen.



Weitere Infos: www.hellinger42.de und www.netzschkau.de