Whisky-Abos mit Samples erfreuen sich steigender Beliebtheit – hat man dabei doch die Möglichkeit, immer wieder Neues zu entdecken und bei Gefallen die gewünschte Abfüllung zu erwerben.

Im Fall des neuen whic Exporer Clubs des bekannten Online-Händlers kann man sogar den kompletten Preis des monatlichen 3cl-Samples auf die Flasche anrechnen, falls man auf den Geschmack gekommen ist. Interessant auch, dass der Club in drei verschiedenen Preisstufen angeboten wird, um dem Erfahrungsgrad des Whiskygenießers besser Rechnung tragen zu können.

Mehr über den neuen whic Explorer Club, der sich auch als Geschenk für Whiskyfreunde eignet, können Sie hier lesen:

1200€-FLASCHE IM WHISKY-ABO VON WHIC – Start des neuen whic Explorer Clubs mit exklusivem Luxus-Whisky

Bremen, 16.12.2025

Über 1000 Whiskygenießer in Deutschland und Österreich freuen sich derzeit über ihre allererste Whiskyprobe des neuen Explorer Clubs. Mit Dezember startete das neue auf drei Erfahrungsstufen ausgelegte Abo-Modell des etablierten Whisky-Onlinehändlers whic. Der mittlere der drei Pläne startete mit einem streng limitierten Nikka Whisky im Wert von über 1200,00€ und begeistert nun schon die glücklichen Mitglieder des Explorer Clubs im Nosingglas.

Das ist der Kern des Explorer Clubs: Jeden Monat können Whiskyliebhaber etwas Neues entdecken.

Sei es im Explorer Club Bronze, bei dem neugierige Genießer immer wieder von Whisky-Neuheiten, bewährten Klassiker oder Bestsellern überrascht werden, sowie den einen oder anderen Geheimtipp kennenlernen.

Oder im Explorer Club Silver, der erfahrenen Gaumen vielschichtige Abfüllungen liefert, die oft limitiert, jedoch immer heiß begehrt und deutlich höherpreisiger sind. Hier kommt jeder Whiskyfan auf seine Kosten, egal wie viele Whiskys er schon probiert hat.

Für die ernsthaften Connaisseure, die sich dem Whisky verschrieben haben, wurde mit dem Explorer Club Gold ein Luxusmodell geschaffen – hier ist derzeit die Warteliste offen. Da hier extrem teure und rare Whiskys in die Flaschen kommen, ist die Teilnehmerzahl entsprechend limitiert.

Die Vorteile als Explorer Club Mitglied

Liefert jeden Monat flüssigen Genuss , der immer wieder überrascht

, der immer wieder Der whic-Preisvorteil : Enthält jeden Monat einen Gutschein auf den probieren Whisky im Wert von 100% der Kosten

: Enthält jeden Monat einen auf den probieren Whisky Mit jeder Probe dem eigenen Stil etwas näherkommen und sichere Kaufentscheidungen treffen

treffen Zusätzlich frühzeitiger Zugang zu limitierten whic-exklusive Abfüllungen

Weitere Informationen und alle Vorteile gibt es hier: whic.de/explorer-club-whisky-abo

Auch als Geschenk erhältlich

Sowohl das Bronze-, als auch das Silver-Jahresabo können als Gutschein zum Verschenken erworben werden. Ideal für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk für Whiskyliebhaber suchen. Die oft schwierige Auswahl kann so stressfrei Profis überlassen werden und die beschenkte Person freut sich über ein ganzes Jahr voller Genuss.

Hier zu finden:



Whisky-Geschenkabo Bronze: whic.de/whisky-geschenkabo-1-jahr-explorer-club-bronze.html



Whisky-Geschenkabo Silver: whic.de/whisky-geschenkabo-1-jahr-explorer-club-silver.html