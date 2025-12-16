Whisky im Bild: Das war der Bottle Market 2025 in Bremen

Er hatte weniger Fläche als in den Jahren zuvor, der Bottle Market Bremen 2025 – aber keinesfalls weniger Stimmung oder interessiertes Publikum: Trotz des späten Datums im Jahr fanden wieder zahlreiche Besucher den Weg in die Halle 5 der Bremer Messe, um sich dort über Whisky und andere Spirituosen zu informieren.

An den Ständen drängten sich am Freitag und Samstag Whiskybegeisterte aus nah und fern und konnten dort Interessantes und Neues über Destillerien, unabhängige Abfüller und Clubs wie die Scotch Malt Whisky Society oder den Scotch-Club Bremen e.V. erfahren. Auch viele deutsche Brenner waren vor Ort und präsentierten ihre Whiskys, und die Master Classes waren zumeist bis auf den letzten Platz belegt. Natürlich gab es am Bottle Market nicht nur aktuelle Abfüllungen, sondern auch jede Menge Raritäten zu verkosten.

Whiskyexperts war mit der Kamera unterwegs und hat an beiden Tagen die Stimmung vor Ort eingefangen. Sie finden untenstehend Eindrücke von einigen Ständen und eine Galerie von Abfüllungen, die wir dort aus den verschiedensten Gründen interessant fanden. Bei beiden Themen, Ständen wie interessanten Flaschen, gabs natürlich mehr als wir im Bild einfangen konnten. Viel Vergnügen mit unserer Auswahl!