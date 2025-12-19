Bottle Market in Bremen erfolgreich: Die Messe im Nordwesten für Whisk(e)y, Gin und R(h)um zieht viele Besuchende an

Letztes Wochenende fand in Bremen der Bottle Market 2025 statt (unseren Bildbericht dazu finden Sie hier). Der Veranstalter zieht jetzt in einer Presseaussendung dazu eine positive Bilanz, und untermauert diese mit Zitaten von einigen Ausstellern, die sich ebenfalls zufrieden mit dem Besucherandrang und der Kauflaune der Gäste zeigten. Hier der Text, den wir erhalten haben, und einige Bilder dazu:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
BOTTLE MARKET erfolgreich
Die Messe im Nordwesten für Whisk(e)y, Gin und R(h)um zieht viele Besuchende an
Freitag, 19. Dezember 2025 · Mit der Besucher:innen-Zahl von 5.112 ist am Wochenende die 11. Ausgabe des BOTTLE MARKET in der MESSE BREMEN erfolgreich zu Ende gegangen. Zahlreiche Fachbesuchende, aber auch Erstbesucher:innen tauchten an den zwei Messetagen ein in die vielfältige Spirituosenwelt, probierten sich durch das hochwertige Angebot, genossen sichtlich die besondere Atmosphäre und freuten sich über die außergewöhnlichen Genüsse.
Während sich ein Großteil dem bunten Treiben und den Fachgesprächen mit den unterschiedlichen Abfüller:innen und Importeur:innen hingaben, nutzen andere Besuchende die zahlreichen Tastings, um noch tiefer in die besondere Genusswelt einzutauchen. „Wir bieten jedes Jahr hochwertige Tastings an – sowohl für neue Einsteigende als auch für Kenner, denn die Geschichte des Whisky ist nie auserzählt“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin der MESSE BREMEN für Publikumsmessen. Zudem nutzten noch viele Besuchende die Möglichkeit, um noch ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für die Liebsten zu erwerben. Das freute natürlich besonders die über 100 Austellende, die das Publikum mit ihrer geballten Expertise für Whisky, Gin und Rum überzeugen konnten.