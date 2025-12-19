Bottle Market in Bremen erfolgreich: Die Messe im Nordwesten für Whisk(e)y, Gin und R(h)um zieht viele Besuchende an

Letztes Wochenende fand in Bremen der Bottle Market 2025 statt (unseren Bildbericht dazu finden Sie hier). Der Veranstalter zieht jetzt in einer Presseaussendung dazu eine positive Bilanz, und untermauert diese mit Zitaten von einigen Ausstellern, die sich ebenfalls zufrieden mit dem Besucherandrang und der Kauflaune der Gäste zeigten. Hier der Text, den wir erhalten haben, und einige Bilder dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

BOTTLE MARKET erfolgreich

Die Messe im Nordwesten für Whisk(e)y, Gin und R(h)um zieht viele Besuchende an

Freitag, 19. Dezember 2025 · Mit der Besucher:innen-Zahl von 5.112 ist am Wochenende die 11. Ausgabe des BOTTLE MARKET in der MESSE BREMEN erfolgreich zu Ende gegangen. Zahlreiche Fachbesuchende, aber auch Erstbesucher:innen tauchten an den zwei Messetagen ein in die vielfältige Spirituosenwelt, probierten sich durch das hochwertige Angebot, genossen sichtlich die besondere Atmosphäre und freuten sich über die außergewöhnlichen Genüsse.

Während sich ein Großteil dem bunten Treiben und den Fachgesprächen mit den unterschiedlichen Abfüller:innen und Importeur:innen hingaben, nutzen andere Besuchende die zahlreichen Tastings, um noch tiefer in die besondere Genusswelt einzutauchen. „Wir bieten jedes Jahr hochwertige Tastings an – sowohl für neue Einsteigende als auch für Kenner, denn die Geschichte des Whisky ist nie auserzählt“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin der MESSE BREMEN für Publikumsmessen. Zudem nutzten noch viele Besuchende die Möglichkeit, um noch ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für die Liebsten zu erwerben. Das freute natürlich besonders die über 100 Austellende, die das Publikum mit ihrer geballten Expertise für Whisky, Gin und Rum überzeugen konnten.

Das sagen Ausstellende des BOTTLE MARKETS:

„Wir waren im vergangenen Jahr das erste Mal beim BOTTLE MARKET. Das war schon gut. Aber dieses Jahr lief es noch besser für uns.“ Jan Robert Hinrichsen von der Brennerei Hinrichsen aus Föhr

„Beide Messetage waren sehr gut besucht. Echt tolles Publikum – vom Whisky-Kenner bis hin zum Neueinsteiger. Wir sind sehr zufrieden.“ Joachim Hellrung von Achims Whisky Shop in Berne

„Der BOTTLE MARKET hat sich für uns richtig gelohnt. Hier konnten wir vielen Besucherinnen und Besuchern unseren Whisky und unsere besonderen Flaschen präsentieren, die wir sonst nicht erreicht hätten.“ Sebastian Dräger von Copper & Brave aus Bremerhaven

„Das war einer der besten BOTTLE MARKET in den vergangenen Jahren. Am Ende der zwei Messetage haben wir fast alles abverkauft. Von Kaufzurückhaltung war wenig zu spüren.“ Peter Simon, Aere Korn