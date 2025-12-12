Aus der Destillerie Bunnahabhain stammt der 8 Jahre alte Staoisha, den Tilo Schnabel aka The Caskhound als Messeabfüllung heute auf dem Bottle Market Bremen präsentiert – nebst vieler anderer Abfüllungen aus seiner Hand.

Was es über den Staoisha zu sagen gibt, lesen Sie hier:

Pure Islay Power: THE CASKHOUND mit exklusiver Messeabfüllung auf dem BOTTLE MARKET Bremen

Wenn am 12. und 13. Dezember 2025 in der Messe Bremen der Whiskyduft wieder verführerisch durch Halle 7 schwebt, wissen alle Whisk(e)y- & Genuss-Fans: es ist BOTTLE MARKET-Zeit!

Und natürlich ist auch THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel wieder am Start. Mit im Gepäck hat die Whiskyspürnase jede Menge spannende Drams, ein paar brandheiße Neuheiten –- und ein exklusives Messebottling, das garantiert nicht lange auf seinen ersten Schluck warten muss!

Der BOTTLE MARKET ist seit Jahren so etwas wie das Whisky-Weihnachtsfest für Erwachsene: riesige Auswahl, tolle Menschen und eine Atmosphäre, in der sich Hardcore-Nerds und neugierige Neulinge gleichermaßen wohlfühlen. Die perfekte Bühne also für THE CASKHOUND: Tilo und sein Team bringen gute Laune, ehrliche Whiskys und jede Menge Spaß am gemeinsamen Probieren mit. Kommt vorbei, sagt Hallo und lasst euch ein paar fantastische Drams ins Glas zaubern!

STAOISHA: kräftiger Torfrauch, klare Süße, voller Charakter

Für das Bremer MESSE EXCLUSIVE hat Tilo tief im Fasslager gestöbert – und ist fündig geworden: ein 8-jähriger STAOISHA Islay Malt aus der Bunnahabhain Distillery, stark getorft und vollständig im Ex-Bourbon Barrel gereift. Abgefüllt mit satten 57,1 % Vol. zeigt er sich vollmundig, ölig, kräftig rauchig – und für sein Alter überraschend reif und rund.

Definitiv ein Messehighlight – und ganz sicher ein Dram, über den auf dem BOTTLE MARKET noch lange gesprochen wird. Bei einer limitierten Auflage von nur 52 Stück heißt es also: schnell sein!

BOTTLE MARKET –MESSE BOTTLING: STAOISHA

Islay Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre alt (Distilled: 2016

• Bottled: 2025)

• 57,1 % Vol.

• Heavily Peated

Matured in an Ex-Bourbon Barrel

• Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Auflage: 52 Flaschen à 0,5 l

• Messepreis: 45,00 Euro

In der Nase gibt’s sofort den vollen Islay-Hammer: Rauch, Asche, Meeresluft – genau das, was wir lieben. Dazu kommt die süße Seite vom Bourbonfass: Vanille, Honig, weiße Schoki und ein bisschen Zitrusfrische. Am Gaumen startet er mit nem ordentlichen Torfbrett, wird dann aber richtig charmant: Vanille, Fudge, ein Hauch Obst, Schoki, Nuss und ordentlich Eichenwürze. Trotz seiner Fassstärke bleibt er entspannt trinkbar und hat deutlich mehr Tiefe, als man einem 8-Jährigen zutrauen würde. Der Abgang: Schön lang, schön rauchig, schön maritim – Vanille, dunkle Schokolade und ein letzter Gruß vom Strandfeuer.

Am Stand von CASKHOUND geht’s um mehr als Whisky: hier wird probiert, geplaudert und gemeinsam entdeckt. Tilo ist immer für einen guten Austausch zu haben und serviert Drams, die Spaßmachen, ohne das Budget zu sprengen.

Wenn ihr mehr über unsere Produkte erfahren wollen, besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.deoder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.