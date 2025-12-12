Freitag, 12. Dezember 2025, 15:44:17
Die Kupferbrennblasen erreichen die Chun’an Distillery

Für die in der Speyside gefertigten copper stills endet die lange Reise von Schottland bis nach China

Ende 2023 stellten die Angus Dundee Distillers ihre neue Destillerie im chinesischen Chun’an in der Umgebung des Thousand Island Lake vor (wir berichteten). Und gaben zugleich auch bekannt, zu diesem Zeitpunkt mit den Bauarbeiten schon begonnen zu haben. Wie weit diese Arbeiten bereits vorangeschritten sind, zeigt das Unternehmen in einem Video, welches auf Vimeo zu finden ist. Und welches wir zusätzlich hier in unserem Post implementieren. Denn die copper stills, die in Schottland bei der Firma Forsyth’s in der Speyside gefertig wurden, haben nun die Chun’an Distillery in China erreicht. Und haben bereits ihren Platz in der neuen Brennerei eingenommen.

