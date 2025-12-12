Freitag, 12. Dezember 2025, 15:44:45
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Allt-A-Bhainne als Duo

Zwei aktuelle Indie-Bottlings aus der Speyside-Brennerei, die ihren Malt Whisky hauptsächlich für Blended Scotch produziert

Die Speyside-Brennerei Allt-A-Bhainne teilt das Schicksal manch anderer (nicht aller) Destillerien, die sich im Besitz großer Konzerne befinden: Ihr Malt Whisky ist für Blended Scotch gedacht, Brennerei-eigene Abfüllungen des Malts daher eher selten, wenn überhaupt (Von Allt-A-Bhainne erschien 2018 ein Destillerie-Bottling, wir berichteten).
So greift Serge Valentin für seine heutige Allt-A-Bhainne Session zu zwei unabhängigen Abfüllungen: Milroy’s Vintage Sherry Reserve und eine von Scout Drinks für Taiwan. Beide Bottlings stammen aus diesem Jahr, in der Reifezeit der Beiden liegen einige Jahre Unterschied. Dies macht sich auch in den Bewertungen bemerkbar:

AbfüllungPunkte

Allt-A-Bhainne 16 yo 2008/2025 (63.4%, Milroy’s Vintage Sherry Reserve, third-fill sherry butt, cask #80900249)84 
Allt-A-Bhainne 28 yo 1997/2025 (58.8%, Scout Drinks, Taiwan, hogshead, cask #3498, 127 bottles)88
