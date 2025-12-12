Serge verkostet: Allt-A-Bhainne als Duo

Die Speyside-Brennerei Allt-A-Bhainne teilt das Schicksal manch anderer (nicht aller) Destillerien, die sich im Besitz großer Konzerne befinden: Ihr Malt Whisky ist für Blended Scotch gedacht, Brennerei-eigene Abfüllungen des Malts daher eher selten, wenn überhaupt (Von Allt-A-Bhainne erschien 2018 ein Destillerie-Bottling, wir berichteten).

So greift Serge Valentin für seine heutige Allt-A-Bhainne Session zu zwei unabhängigen Abfüllungen: Milroy’s Vintage Sherry Reserve und eine von Scout Drinks für Taiwan. Beide Bottlings stammen aus diesem Jahr, in der Reifezeit der Beiden liegen einige Jahre Unterschied. Dies macht sich auch in den Bewertungen bemerkbar:

Abfüllung Punkte