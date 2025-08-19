Neu bei Kirsch Import: Single Casks von Murray McDavid und Drachenrauch & Fruchtkörbe vom Whisky Druiden

Sieben neue Abfüllungen dürfen wir Ihnen heute von Kirsch Import vorstellen – sieben Bottlings, die wie üblich in den nächsten Tagen beim Händler Ihres Vertrauens auftauchen werden. Darunter zwei außergewöhnliche Abfüllungen von Murray McDavid, die extra für den deutschen Markt abgefüllt wurden, zwei Dragon Juice vom Whisky Druiden und drei neu Abfüllungen, die Michel Reick unter dem Namen Best Dram abfüllte.
Hier wie immer von uns alle Details vorab:
Abwechslungsreich oder legendär? Single Casks von Murray McDavid für Kirsch
Abwechslung suchen wohl alle, aber doch insbesondere Feinschmecker, die schon alles probiert haben. Diese Suchanfrage können wir beantworten: mit dem Allt-a-Bhainne 1995/2025. Das Fundstück überzeugte uns bei der Verkostung im alten Warehouse der geschlossenen Coleburn Distillery so sehr, dass wir es ganz für Kirsch-Kunden in Beschlag nahmen.
Nach 30 Jahren aktiver Sherryfassreifung mit vielen Temperaturschwankungen füllte Murray McDavid den extrem seltenen Speysider mit noch immer 46,6% vol. Cask Strength ab. 206 Flaschen bieten jetzt nicht nur die Gelegenheit, Geschmackslücken zu füllen, sondern auch einen echten Preis-Genuss-Tipp für runde Geburtstage und Jubiläen.
Was man auch nicht oft findet: Whisky von Ardbeg und Laphroaig, vereint in einem torfgeladenen Blended Malt. The Peat Chronicles 1997/2025 wurde durch den Wu Dram Clan vor Ort ausgewählt und für legendär befunden. Das Powerpaket ist 27 Jahre alt, 55,6% vol. stark und in 229 Flaschen exklusiv für den deutschen Markt verfügbar.
Der Legenden-Blend verbrachte seine finalen sechs Jahre im Premier Cru Bordeaux Barrique und enthält Bestandteile, die innerhalb des ersten Jahres nach Wiedereröffnung der Ardbeg Distillery produziert wurden. Der Stoff, aus dem Islay-Träume gemacht sind.
Allt-a-Bhainne 1995/2025
Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky
Mission Gold
Exclusively bottled for Germany
30 Jahre
Dest.: 1995
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Sherry Butt, Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)
Fassnr.: 49032
206 Flaschen
46,6% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
The Peat Chronicles 1997/2025 – Peated
Murray McDavid Islay Blended Malt Scotch Whisky
Mission Gold
Exclusively bottled for Germany
27 Jahre
Dest.: 1997
Abgef.: 30/04/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: American Oak Hogshead, Premier Cru Bordeaux Barrique (Finish)
Fassnr.: 1908041
229 Flaschen
55,6% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Drachenrauch & Fruchtkörbe: Neues aus der Hand des Whisky-Druiden
In der Speyside ging es los – jetzt erobern Michel Reicks Drachen auch die Highlands und Insel Islay. Unverfälschter Qualitätswhisky trifft dabei erneut auf kleine Preise und großen Genuss.
Dem Dragonjuice 10 y.o. – Islay gelingt das Kunststück mit einer Kombination aus Bourbon und Pedro Ximénez Sherry Casks: cremig, maritim-torfig und mit frischen Noten von Zitruszeste und Nektarine.
Auch der Dragonjuice 10 y.o. – Highlands speit Feuer: Typisch für seine Herkunftsbrennerei, strotzt er vor dreckigem Torfrauch – ausbalanciert durch Milchschokolade und Pflaumenmus aus Sherry- und Portweinfässern.
Für seine Best Drams kombinierte der Druide einen schweren Speyside-Vertreter mit einem schnörkellosen First Fill Bourbon Barrel: Der Dailuaine 2011/2025 serviert gedeckten Apfelkuchen mit Vanilleeis. Die volle Kraft von Sherry und Inseltorf treffen im Caol Ila 2008/2025 aufeinander, einem Islay Single Malt aus dem erstbefüllten Amontillado Hogshead.
Auf andalusischen Einfluss setzte auch der Mannochmore 2008/2025. Dem First Fill Oloroso Hogshead Nummer 8807 entlockt der ölige Malt-Whisky markante Nussaromen, Noten von antiken Möbeln und altem Sherry sowie schokolierten Rosinen.
Dragonjuice 10 y.o. – Islay – Peated
Whisky Druid Islay Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Refill Pedro Ximénez Sherry Casks
49,2% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Dragonjuice 10 y.o. – Highlands – Peated
Whisky Druid Islay Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead, Ruby Port Barrique
51,1% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Dailuaine 2011/2025 – First Fill Bourbon Barrel
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
13 Jahre
Dest.: 28/11/2011
Abgef.: 16/06/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 800412
223 Flaschen
55,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Caol Ila 2008/2025 – First Fill Amontillado Hogshead – Peated
Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky
17 Jahre
Dest.: 09/04/2008
Abgef.: 17/06/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead
Fassnr.: 306604
262 Flaschen
51,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Mannochmore 2008/2025 – First Fill Oloroso Hogshead
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
17 Jahre
Dest.: 13/06/2008
Abgef.: 17/06/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead
Fassnr.: 8807
309 Flaschen
52,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt