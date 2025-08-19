Neu bei Kirsch Import: Single Casks von Murray McDavid und Drachenrauch & Fruchtkörbe vom Whisky Druiden

Sieben neue Abfüllungen dürfen wir Ihnen heute von Kirsch Import vorstellen – sieben Bottlings, die wie üblich in den nächsten Tagen beim Händler Ihres Vertrauens auftauchen werden. Darunter zwei außergewöhnliche Abfüllungen von Murray McDavid, die extra für den deutschen Markt abgefüllt wurden, zwei Dragon Juice vom Whisky Druiden und drei neu Abfüllungen, die Michel Reick unter dem Namen Best Dram abfüllte.

Hier wie immer von uns alle Details vorab:

Abwechslungsreich oder legendär? Single Casks von Murray McDavid für Kirsch

Abwechslung suchen wohl alle, aber doch insbesondere Feinschmecker, die schon alles probiert haben. Diese Suchanfrage können wir beantworten: mit dem Allt-a-Bhainne 1995/2025. Das Fundstück überzeugte uns bei der Verkostung im alten Warehouse der geschlossenen Coleburn Distillery so sehr, dass wir es ganz für Kirsch-Kunden in Beschlag nahmen.



Nach 30 Jahren aktiver Sherryfassreifung mit vielen Temperaturschwankungen füllte Murray McDavid den extrem seltenen Speysider mit noch immer 46,6% vol. Cask Strength ab. 206 Flaschen bieten jetzt nicht nur die Gelegenheit, Geschmackslücken zu füllen, sondern auch einen echten Preis-Genuss-Tipp für runde Geburtstage und Jubiläen.



Was man auch nicht oft findet: Whisky von Ardbeg und Laphroaig, vereint in einem torfgeladenen Blended Malt. The Peat Chronicles 1997/2025 wurde durch den Wu Dram Clan vor Ort ausgewählt und für legendär befunden. Das Powerpaket ist 27 Jahre alt, 55,6% vol. stark und in 229 Flaschen exklusiv für den deutschen Markt verfügbar.



Der Legenden-Blend verbrachte seine finalen sechs Jahre im Premier Cru Bordeaux Barrique und enthält Bestandteile, die innerhalb des ersten Jahres nach Wiedereröffnung der Ardbeg Distillery produziert wurden. Der Stoff, aus dem Islay-Träume gemacht sind.

Allt-a-Bhainne 1995/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

Exclusively bottled for Germany

30 Jahre

Dest.: 1995

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Butt, Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 49032

206 Flaschen

46,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Peat Chronicles 1997/2025 – Peated

Murray McDavid Islay Blended Malt Scotch Whisky

Mission Gold

Exclusively bottled for Germany



27 Jahre

Dest.: 1997

Abgef.: 30/04/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: American Oak Hogshead, Premier Cru Bordeaux Barrique (Finish)

Fassnr.: 1908041

229 Flaschen

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt





Drachenrauch & Fruchtkörbe: Neues aus der Hand des Whisky-Druiden

In der Speyside ging es los – jetzt erobern Michel Reicks Drachen auch die Highlands und Insel Islay. Unverfälschter Qualitätswhisky trifft dabei erneut auf kleine Preise und großen Genuss.



Dem Dragonjuice 10 y.o. – Islay gelingt das Kunststück mit einer Kombination aus Bourbon und Pedro Ximénez Sherry Casks: cremig, maritim-torfig und mit frischen Noten von Zitruszeste und Nektarine.



Auch der Dragonjuice 10 y.o. – Highlands speit Feuer: Typisch für seine Herkunftsbrennerei, strotzt er vor dreckigem Torfrauch – ausbalanciert durch Milchschokolade und Pflaumenmus aus Sherry- und Portweinfässern.





Für seine Best Drams kombinierte der Druide einen schweren Speyside-Vertreter mit einem schnörkellosen First Fill Bourbon Barrel: Der Dailuaine 2011/2025 serviert gedeckten Apfelkuchen mit Vanilleeis. Die volle Kraft von Sherry und Inseltorf treffen im Caol Ila 2008/2025 aufeinander, einem Islay Single Malt aus dem erstbefüllten Amontillado Hogshead.



Auf andalusischen Einfluss setzte auch der Mannochmore 2008/2025. Dem First Fill Oloroso Hogshead Nummer 8807 entlockt der ölige Malt-Whisky markante Nussaromen, Noten von antiken Möbeln und altem Sherry sowie schokolierten Rosinen.

Dragonjuice 10 y.o. – Islay – Peated

Whisky Druid Islay Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Refill Pedro Ximénez Sherry Casks

49,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dragonjuice 10 y.o. – Highlands – Peated

Whisky Druid Islay Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead, Ruby Port Barrique

51,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dailuaine 2011/2025 – First Fill Bourbon Barrel

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Dest.: 28/11/2011

Abgef.: 16/06/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 800412

223 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2008/2025 – First Fill Amontillado Hogshead – Peated

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky



17 Jahre

Dest.: 09/04/2008

Abgef.: 17/06/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead

Fassnr.: 306604

262 Flaschen

51,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mannochmore 2008/2025 – First Fill Oloroso Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky



17 Jahre

Dest.: 13/06/2008

Abgef.: 17/06/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 8807

309 Flaschen

52,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



