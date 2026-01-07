Angus Dundee Distillers: Umsatz steigt, Gewinn fällt

Nachdem wir vorgestern über einen massiven Einbruch des Gewinns bei Teeling Whiskey berichten mussten, erreichen uns heute Zahlen von Angus Dundee Distillers (ihnen gehören die Destillerien Tomintoul, Glencadam und die neue chinesische Brennerei Chun’an – sie füllte knapp vor Weihnachten ihr erstes Fass).

Zwei Kennzahlen beschreiben die Situation dort recht gut: Die Umsätze sind von 61,8 Millionen Pfund im Jahr 2024 auf 63,7 Millionen Pfund gestiegen – aber der Gewinn vor Steuer hat sich dabei von 17,6 Millionen Pfund um fast 25% auf 13,3 Millionen Pfund reduziert.

Angus Dundee Distillers reiht sich mit dem Gewinneinbruch in das Gros der schottischen Erzeuger, die bislang die neuesten Geschäftszahlen präsentiert haben, ein, so wie zum Beispiel Edrington und Whyte and Mackay. Edrington hat aus diesem Grund auch 150 Arbeitsplätze gestrichen. Allerdings scheint man mit den Zahlen doch zu jenen Unternehmen zu zählen, die in der momentanen Situation auf sicherem Fundament stehen.

Angus Dundee Distillers wird von den Geschwistern Tania und Aaran Hillman geleitet, die das Unternehmen (eine Aktiengesellschaft) von ihrem Vater Terence übernommen haben. Dieser arbeitet trotz hohem Alter weiterhin als Direktor.

Unser Titelbild zeigt die Destillerie Tomintoul von Angus Dundee Distillers.