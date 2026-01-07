West Cork Distillers darf Lagerhäuser in Ballinreenlanig wohl vorerst nicht bauen

West Cork Distillers müssen für ihren Plan, in der Nähe von Kinsale Lagerhäuser für ihren Whiskey zu bauen, laut einem Bericht auf Big News Network wohl vorerst aufgeben. Die irische Bau- und Umweltbehörde (An Coimisiún Pleanála) verweigerte die Genehmigung für vier Zolllagerhäuser. Grund dafür sind unter anderem Unklarheiten über die Feuersicherheit am Grundstück. Die Entscheidung des Cork County Councils für die Genehmigung wurde daher aufgehoben.

Laut der Planungskommissarin Mary Rose McGovern waren die Auskünfte von West Cork Distillers über die Gebarung mit Lösch- und Regenwasser vor Ort nicht ausreichend. Man könne daher nicht sicher sein, dass das Bauvorhaben die öffentliche Gesundheit und Sicherheit nicht gefährde. Auch in Sachen Umweltverträglichkeit seien die Bedenken nicht ausgeräumt worden, weil die von West Cork Distillers vorgeschlagenen Anlagen ein Austreten von Flüssigkeit in nahegelegene Gewässer nicht verhindern würde.

Weiters bemängelte man, dass es zu lange dauern könnte, bis Rettungskräfte im Fall eines Brandes oder eines Austretens von Alkohol die Anlage erreichen.

West Cork Distillers sieht im Gegensatz zur Kommission keine Notwendigkeit für einen Umweltverträglichkeitbericht und betonte, alle Auflagen würden vollständig eingehalten. Auch das die Lagerhäuser den ländlichen Charakter der Gegend beeinträchtigen würden, wies man zurück.

Wenn sich zum geplanten Bau der Lagerhäuser neue Entwicklungen ergeben, werden wir Sie darüber natürlich informieren.