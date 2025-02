Bauantrag nach Einspruch abgelehnt: West Cork Distillers dürfen keine neuen Lagerhäuser bauen

Trotz eines ursprünglich genehmigten Bauantrags der West Cork Distillers in Skibbereen für einen Lagerhauskomplex in der Nähe von Rosscarbery in West Cork ist dieser nun nach einer Berufung vor dem An Bord Pleanála wieder zurückgezogen worden, berichtet RTE Ireland.

Der ursprüngliche Bauantrag aus dem Januar 2023 suchte um die Errichtung von insgesamt 12 Lagerhäuserbn an, wurde aber dann auf sechs redziert, die dann eine Grundfläche von 9.180 qm sowie Gebäudehöhen von knapp 11,5m bedeutet hätten. Auch ein dazugehöriges Servicegebäude hätte errichtet werden sollen.

Auch der verkleinerte Bauantrag wurde von zwei Anwohnern sowie der Tullig and Reenascreena Community Group und Friends of the Irish Environment angefochten. Dem Einspruch gab An Bord Pleanála dann letztendlich statt. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur wie zum Beispiel nicht ausgebaute Straßen und dem ländlichen Charakter der Gegend. Schlußfolgernd meinte An Bord Pleanála dann:

„The proposed development would, therefore, be contrary to the proper planning and sustainable development of the area.“

Wie es in dieser Sache nun weitergeht und ob die West Cork Distillers nach einem anderen Standort für die neuen Lagerhäuser suchen, bleibt abzuwarten.

Unbefüllte Fässer bei den West Cork Distillers warten auf ihre Verwendung. Bild © Whiskyexperts