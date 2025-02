Exklusiv-Video: Annabel Thomas (Nc’nean Distillery) über den Quiet Rebel Amy und den Nc’nean Cask Strength

Mit der Highland-Brennerei Nc’nean hat Annabel Thomas, die Gründerin, einen beachtlichen Eintritt in die Riege der schottischen Brennereien geschafft. Die Destillerie verbindet durchdachte Nachhaltigkeit in der Produktion mit einem – laut der Meinung vieler – hervorragenden Whisky, der schon in seiner Jugend durch Fruchtigkeit und Ausgewogenheit besticht.

Zum Auftakt einer kleinen Serie über Nc’nean bringen wir Ihnen heute ein aktuelles Interview mit Annabel Thomas, in dem sie auf der The Village in Nürnberg über zwei der momentan aktuellen Abfüllunge spricht: Den Quiet Rebels Amy und den Nc’nean Cask Strength, der für Deutschland konzipiert war und mittlerweile ein weltweiter Erfolg wurde.

Das etwas über drei Minuten lange Interview können Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal sehen. Und wenn Sie ihn besuchen, lassen Sie uns doch bitte ein Abo und ein Like da. Vielen Dank!