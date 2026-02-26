Nc’nean sichert sich 2,5 Millionen Pfund Investment – steigert Absatz in den USA um 37%

Mit der Einbindung von bestehenden Kreditgebern und neuen Investoren hat sich die westschottische Destillerie Nc’nean rund um Gründerin Annabel Thomas ein neues Investment von 2,5 Millionen Pfund gesichert, um damit die nächste Wachstumsphase der Brennerei zu unterstützen.

Nc’nean, die auf Nachhaltigkeit und handwerkliche Herstellung fokussierte Brennerei, kann dazu sehr positive Zahlen vorlegen: Der Export in die USA ist im letzten Jahr um 37% gestiegen, auch in anderen Schlüsselmärkten konnte man mit den eigenen Produkten (Whisky und Gin) beachtliche Wachstumszahlen schreiben.

Einer der neuen Investoren ist Lotus Investments, die vor allem in Asien hohe Expertise auf dem Markt für Spirituosen vorweisen können. Commercial Director Ashish Bista sagte zur Kooperation:

“Our strategy is to invest in long-term, sustainable value creators, and we’re delighted to have made our first UK investment in Nc’nean. We found a strong alignment between our approach and theirs and look forward to supporting their next phase of growth.”

Auch Lifted Ventures, eine Investment-Community, die sich auf Unternehmen mit weiblichen Führungskräften spezialisiert hat, ist mit an Bord und betrachtet Nc’nean als wertvolle Ergänzung ihres Portfolios.

Auf der Liste der Länder, in der das frische Geld investiert werden soll, steht neben UK, Frankreich und die USA auch Deutschland.

Annabel Thomas, CEO von Nc’nean: