Lindores Abbey Distillery entlässt einige Mitarbeiter – Gerüchte über Schließung basieren auf „inkorrekten Informationen“

Seit einiger Zeit machen Gerüchte über die Lindores Abbey Distillery die Runde, die von „finanziellen Problemen“ bis hin zu „Schließung“ reichten. Gestern gab es dazu auch eine Aussendung an die 1494-Mitglieder, dem „Fanclub“ der Brennerei, die aber mit sehr vielen Worten sehr wenig bis gar nichts aussagte.

Nun scheint aber mit einem Artikel in The Scotsman etwas Klarheit in die Sache zu kommen: Zwar war die Produktion einige Zeit bis zum September des Vorjahres wegen mangelnden Bedarfs des Marktes stillgelegt, produziert aber seitdem wieder. Das Besucherzentrum war während des Produktionsstopps offen und bleibt es auch.

Die Familie hinter der Destillerie hat jetzt zusätzlich bestätigt, dass einige Stellen bei Lindores Abbey gestrichen und die Mitarbeiter freigesetzt werden. Allerdings betrifft das nicht die Produktion, sondern den Bereich der Veranstaltungen, der aufgelöst wurde.

Es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit, das ist aus dem Artikel und der Aussendung herauszulesen, eine Veränderung in der Eigentümerstruktur der Brennerei angekündigt werden – dieser ist aber momentan noch nicht abgeschlossen und kann daher auch noch nicht verlautbart werden.

Abschließend stellte der Sprecher der Destillerie im Artikel klar, dass die oben erwähnten Gerüchte „auf fehlerhaften Informationen“ beruhen. Eine offizielle Aussendung soll dann nach der Finalisierung der neuen Eigentümerstruktur folgen und „komplette und akkurate“ Informationen liefern.