Eine ganz besondere Einzhelfassabfüllung der Lindores Abbey Distillery hat sich der deutsche Importeur Prineus gesichert: Das Fass, in dem der New Make über fünf Jahre reifen konnte, war zuvor mit Rum und danach mit Sauternes-Wein belegt – diese Kombination ist extrem selten, wenn nicht sogar ein Unkat, wie der Importeur schreibt.

In den Handel kommen die 219 Flaschen erst Ende Oktober, Besucher der Whisky Live Germany in Hamburg am 11. Oktober (Publikumstag) können das The Exclusive Cask aber bereits dort verkosten.

Mehr dazu in der Info, die wir von Prineus für Sie erhalten haben:

Neu: The Exclusive Cask der Lindores Abbey Distillery – exklusiv für Deutschland

Wir freuen uns, eine neue Abfüllung der Lindores Abbey Distillery vorstellen zu können.Es handelt sich dabei um ein exklusiv für Deutschland abgefülltes Einzelfass der Lindores Abbey Distillery.

Dieser Single Malt reifte in einem außergewöhnlichen Fass, das zunächst Rum und anschließend Sauternes-Wein enthielt, bevor es mit dem Lindores New Make befüllt wurde.

Die Kombination dieser beiden Vorbelegungen ist äußerst selten – wenn nicht sogar einzigartig – und verleiht dem Whisky eine vielschichtige, komplexe Aromatik mit fruchtigen und würzigen Nuancen.

Abgefüllt wurden 219 Flaschen mit 53,0 % Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kältefiltration.

Die Abfüllung wird ab Ende Oktober im Handel verfügbar sein der UVP beträgt 74,90 Euro.

Erstmalig verkosten können Sie diesen besonderen Whisky bei uns am Stand auf der Whisky Live Hamburg am 11.&12.10.2025 – Stand G13

Verkostungsnotiz:

Nase:

Karamellsauce, süße Vanille, fruchtige Banane und Mango, gefolgt von Eichenholznoten und Backgewürzen.

Geschmack:

Toffee, gefolgt von Kokosnuss und Noten von Banane – gut ausbalanciert mit Vanillenoten und Zimt – am Gaumen hinterlässt er eine sehr seidige und cremige Textur

Abgang:

Langer, angenehmer Abgang mit würzigen Zimtnoten im hinteren Gaumen – ein Schluck für besondere Anlässe!

Farbe:

Kastanie

Über die Lindores Abbey Distillery – The Spiritual Home of Scotch Whisky

„To Friar John Cor, 8 bolls of Malt, where with to make Aqua Vitae for King James IV.” Mit diesen Worten wurde im Jahr 1494 in einer schottischen Steuerrolle der erste schriftliche Hinweis auf Whisky festgehalten – und Lindores Abbey damit zur spirituellen Heimat des Scotch Whisky.

Über 530 Jahre später fließt wieder Whisky aus den Kupferbrennblasen der Lindores Abbey Distillery. Was einst in den Chroniken begann, lebt heute weiter – durch die Vision einer Familie, die Lindores Abbey zu neuem Leben erweckt hat. Mit Leidenschaft für Geschichte, Handwerk und preisgekrönten Whisky.

Unsere Gerste und unser Wasser stammen direkt aus der Umgebung – von Böden, die einst zur Abtei gehörten. Die lange Fermentation in traditionellen hölzernen Washbacks und die Destillation in drei Pot Stills – einer großen Wash Still und zwei kleineren Spirit Stills – sorgen für intensiven Kupferkontakt und einen besonders reinen, eleganten New Make.

In der Lindores Abbey Distillery vereinen sich historische Tiefe und moderner Pioniergeist. Mit einem engagierten, innovativen Team schaffen wir Spirituosen für eine neue Generation – an einem der bedeutendsten Orte der Whiskygeschichte.