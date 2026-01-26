Auf der Whiskymesse „The Village“, die am 7. und 8. Februar 2026 in Nürnberg stattfindet (mit dem PreOpening am 6. Februar), werden Elliot Wynn-Higgins, Exportmanager der Lindores Abbey Distillery, und Distillery Manager Gary Haggart ihre exklusiv für Deutschland ausgewählten Einzelfässer vorstellen, und gemeinsam mit dem Prineus-Team ausschenken. Alles Nähere zum „Battle of the Bottles – The final Showdown!“ sowie zu den beiden Einzelfass-Abfüllungen, die nach Messe über den ausgewählten Fachhandel erhältlich sein werden, erfahren Sie in der Aussendung von Prineus:

Prineus kündigt „Battle of the Bottles – The final Showdown!“ an

Wir freuen uns, Ihnen zwei neue Abfüllungen der Lindores Abbey Distillery ankündigen zu können, die erstmals auf der Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg (07.-08.02.2026 – PreOpening 06.02.2026) vorgestellt werden.

Erstmalig wurden zwei Einzelfässer exklusiv für Deutschland zusammen mit zwei Personen aus dem Team der Lindores Abbey Distillery ausgewählt, die zudem auch Namensgeber der beiden Abfüllungen sind.

Willkommen zum „Battle of the Bottles – The final Showdown!“

In der pinkfarbenen Ecke: Exportmanager Elliot Wynn-Higgins.

Sein Kandidat reifte zunächst in einem Bourbonfass, bevor er in einem kräftigen Palo Cortado Sherryfass veredelt wurde. Elegant, komplex und von stiller Souveränität.

In der gelben Ecke: Distillery Manager Gary Haggart.

Um fair zu bleiben, wählte auch er ein Bourbonfass, veredelte es aber mit einem reichhaltigen Cream Sherryfass. Eine kraftvolle Kombination aus Oloroso und Pedro Ximénez, die Tiefe, Süße und Fülle verleiht. Ein Schwergewicht mit beeindruckender Präsenz.

Beide Abfüllungen sind erstmals auf der Whiskymesse „The Village“ am Prineus Stand (C10) erhältlich. Elliot Wynn-Higgins und Gary Haggart schenken dort gemeinsam mit dem Prineus-Team aus. Probieren Sie, entscheiden Sie sich für Ihre Lieblingssorte und fällen Sie Ihr Urteil.

Wer holt sich den Sieg im „Battle of the Bottles“?

Oder endet das Duell unentschieden?

Nach Messe werden beide Einzelfassabfüllungen über den ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.

Artikel Vol.% Inhalt empf. VK Lindores Abbey – Elliot’s Exclusive Cask Palo Cortado Finish 51,6% 0,7 74,90 € Lindores Abbey – Gary’s Exclusive Cask Cream Sherry Finish 53,0% 0,7 74,90 €

Lindores Abbey Distillery

Elliot’s Exclusive Cask Palo Cortado Finish

Cask #244014 70cl 51,6%vol.

Verkostungsnotiz

Nase: Herrliche Noten von Fudge, schottischem Toffee und Milchschokolade, Keksen und Anklänge von Orangenschale, etwas blumigem Ginster und ein Hauch von Zimt.

Geschmack: Süße Noten von schottischen Haferkeksen, gefolgt von Rosinen und Pflaumen mit einem Hauch von Orangenschale, gerösteten, nussigen Mandeln und Backgewürzen mit subtilen holzigen Untertönen, die die Aromen ausbalancieren. Ausgewogen und von hoher Komplexität.

Abgang: Angenehmer, langer Abgang mit anhaltenden nussigen Noten.

Farbe: Kastanienbraun

Lindores Abbey Distillery

Gary’s Exclusive Cask Cream Sherry Finish

Cask #244006 70cl 53,0%vol.

Verkostungsnotiz

Nase: Perfekte Balance von Aromen und Düften mit sanfter Vanillecreme, Karamellsirup, Melasse, Datteln, Schokoladenrosinen und karamellisierten Mandeln

Geschmack: Es verbinden sich Aromen von Crème Brûlée, Sultaninen, Aprikosen, Melasse und karamellisierten Mandeln wunderbar mit einem Hauch von würzig-süßer Chilisauce und angenehmen Pfeffernoten, die diesem Whisky Komplexität und einen langen Abgang verleihen. Sehr weiche, seidige Textur – ausgewogen und komplex.

Nachklang: Langer Abgang mit süßen und würzigen Nuancen.

Farbe: Mahagoni