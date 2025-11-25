Gleich zehn neue exklusive Single-Malt-Bottlings von Single Cask Nation kommen dank Prineus in den deutschen Handel. Alle weiteren Infos und Details zum Single Cask Nation Release #10 und #11 finden Sie in der folgenden Info, die wir von Prineus erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus stellt Single Cask Nation Release #10 und #11 vor

Diesmal dürfen wir Ihnen mit großer Freude die Releases 10 und 11 von Single Cask Nation vorstellen, die ab sofort im Fachhandel erhältlich sind.

Sie erwarten zehn exklusive Single-Malt-Abfüllungen aus Schottland – darunter erneut Destillerien, die kaum oder gar nicht über unabhängige Abfüller verfügbar sind. Release 11 ist zudem der erste Release im neuen, frischen Design von Single Cask Nation.

Den Auftakt von Release 10 macht ein 14-jähriger Glen Spey mit einem vierjährigen Finish in einem American-Oloroso-Hogshead. Dieser süße und blumige Speysider erinnert an Stroopwafels und Wiesenheu.

Glen Spey 2010

Oloroso Hogshead 14yo

57,50% | 94,90 € empf.-VK

Weiter geht es nach Speyside zu Glen Elgin. Diese 17-jährige Abfüllung begeistert mit Aromen von karamellisiertem Obst und Nüssen, die durch ein sechsjähriges Finish in einem First-Fill Spanish Oloroso Hogshead noch verstärkt werden.

Glen Elgin 2007

Oloroso Hogshead17yo

57,50% | UVP 89,90 € empf.-VK

Als Nächstes folgt einer der Lieblingsmalts von Single Cask Nation: Glen Garioch. Für unsere zehnte Veröffentlichung haben wir einen lebhaften 14-Jährigen ausgewählt, der all jene Eigenschaften zeigt, die wir an Glen Garioch 2011 Bourbon Barrel 14yodiesem Malt so schätzen – warmes Schrot und frisches Malz.

Glen Garioch 2011

Bourbon Barrel 14yo

50,10% | 89,90 € empf.-VK

Den Abschluss von Release 10 bildet ein 12-jähriger Ben Nevis, der ein dreijähriges Finish in einem #4-Char-Hogshead erhalten hat. Die starke Auskohlung des Fasses harmoniert hervorragend mit der Spirituose. Hier fanden wir Noten von kräftiger dunkler Schokolade, ergänzt durch schöne Holzaromen – als hätte man die Schokolade in einer Sägemühle genossen.

Ben Nevis 2012

Heavy Char Hogshead12yo

56,40% | 104,90 € empf.-VK

Den Anfang von Release 11 macht ein lebhafter Speysider aus der Knockdhu-Brennerei in Knock, Aberdeenshire. Der fruchtige Brennereicharakter wird durch eine reichhaltige Textur abgerundet, die er der langen Reifezeit in einem PX-Sherryfass verdankt.

Knockdhu

PX 10yo

58,00% | 84,90 € empf.-VK

Longmorn wird seit Langem von Blendern für die hohe Qualität seines süßen und fruchtigen Profils geschätzt. Umso mehr freut es uns, diesem Single Malt die Bühne als Einzelfassabfüllung zu geben. Ein Finish in einem PX-Barrique verleiht ihm einen nussigen Schokoladenfondant-Charakter.

Longmorn

PX Ex-Bodega 16yo

57,00% | 114,90 € empf.-VK

Die Brennerei Glen Grant liegt verborgen in Rothes in der Speyside – gemeinsam mit vier weiteren Destillerien. Glen Grant ist für ihren leichten und delikaten Stil bekannt. Dieses Fass besticht durch Aromen von Pfirsich Melba und fruchtig-süßen Leckereien. Ein wunderschöner Speyside-Dram.

Glen Grant

#4 Char 18yo

57,60% | 149,90 € empf.-VK

Glendronach ist eine Brennerei, die weithin für ihre reichhaltigen Sherry-Malts geschätzt wird. Aufgrund der relativ geringen Produktion findet man Glendronach nur selten als unabhängige Abfüllung. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen dieses besondere Fass präsentieren zu können! Achten Sie auch auf die faszinierende Rauchnote.

Glendronach

Palo Cortado Seasoned STR 14yo

57,40% | 114,90 € empf.-VK

Bunnahabhain ist eine beeindruckende Brennerei im Norden der Insel Islay. Während sie überwiegend ungetorftes Destillat produziert, entsteht jedes Jahr auch eine kleine Menge torfigen Whiskys. Wir lieben die Vielseitigkeit von Bunnahabhain! Diese Abfüllung erinnert uns an stürmische See und verkohltes Holz.

Bunnahabhain Staoisha

Bourbon Barrel 11yo

57,10% | 104,90 € empf.-VK

Die Bowmore-Brennerei ist die älteste Destillerie auf Islay und wurde 1779 gegründet. Sie ist berühmt für ihr Warehouse No. 1, in dem die Fässer unterhalb des Meeresspiegels reifen. Wir freuen uns sehr, ein 21 Jahre altes Einzelfass aus dieser renommierten Brennerei präsentieren zu dürfen. Diese Abfüllung ist ein rauchiger, tropischer Genuss.

Bowmore

Spanish Oak Oloroso 21yo

56,20% | 229,90 € empf.-VK

Single Cask Nation wurde 2011 in den USA von den Keepers of the Quaich Joshua Hatton und Jason Johnstone-Yellin gegründet. Ursprünglich aus einem Club von Whisky-Enthusiasten hervorgegangen, entstand die Marke mit dem Ziel, seltene und besondere Single Cask Whiskys exklusiv für ihre Community abzufüllen.

Im Jahr 2024 wurde Single Cask Nation Teil der Markenfamilie der Artisanal Spirits Company, zu der auch renommierte Namen wie die Scotch Malt Whisky Society und J.G. Thomson gehören.

Darüber hinaus wurde Single Cask Nation nicht nur 2024, sondern auch 2025 mit dem prestigeträchtigen Titel „Icons of Whisky – Independent Bottler of the Year“ ausgezeichnet.