Einen neuen Single Pot Still Whiskey der Ballykeefe On Farm Distillery mit dem neuen Distillery Label 2025 stellt Whiskymax heute in seiner Aussendung vor. Erhältlich ist diese ab sofort im Fachhandel und selbstverständlich auch über fassmeister.com, alle Details inklusive ausführlicher Tasting Notes finden Sie folgend:

Whiskymax präsentiert Ballykeefe Single Pot Still 2025

Single Pot Still Whiskey aus einer On Farm Distillery – authentischer geht es kaum. Die Ballykeefe On Farm Distillery arbeitet nach dem Grain-To-Glass-Prinzip – verwendet wird nur Gerste der eigenen Familienfelder für die destillierten Premium-Spirituosen.

Die für ihre Umweltstandards mehrfach ausgezeichnete Brennerei ist vollständig in den Familien-Farm-Betrieb integriert. Die wichtigsten Nebenprodukte der Destillation, Pot Ale und Getreidekleie, werden an das eigene Vieh verfüttert, sodass keine Abfälle aus dem Betrieb die Umwelt belasten.

Ganz im Sinne der irischen Farm Distillery Tradition wird selbstverständlich auch Single Pot Still Whiskey gebrannt – eine Mischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Die 2025er Abfüllung, dreifach destilliert, ungefärbt und nicht kältefiltriert, ist nun bei Deutschlands Generalimporteur Whiskymax eingetroffen – und zwar mit dem neuen Distillery Label 2025!

Tasting Notes

Aroma: Karamell, Toffee, Vanille, Malzgetreide und ein Hauch von Kokosnuss

Geschmack: Malzigkeit mit Noten von Lakritz, Nelken, Trockenfrüchten und grünem Kardamom

Nachklang: Langer, malziger Abgang, Nelkenorangen, Anis

Ballykeefe Single Pot Still ist ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/ballykeefe-single-pot-still-2025-on-farm-distillery-small-batch-46-vol-0-7l erhältlich.