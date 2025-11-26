Bereits zum zweiten Mal konnten die drei 3 Shops Whisky-Maniac, Whisky Agents und Whisky-Leaks-Ulm eine Abfüllung des unabhängigen Abfüllers Decadent Drinks für den deutschen Markt ergattern. Genau genommen sind es sogar zwei Exklusivabfüllungen für den deutschen Markt, alle Details des 14 Jahre alten Glencadam und 31 Jahre alter Sideburn finden Sie hier folgend:

Decadent Drinks mit zwei Exklusivabfüllungen für den deutschen Markt

Pünktlich zu Weihnachten hat Decadent Drinks zwei Exklusivabfüllungen für den deutschen Markt abgefüllt. Die Shops Whisky-Maniac, Whisky Agents und Whisky-Leaks-Ulm sind wahnsinnig stolz, dass sie bereits zum zweiten Mal Fässer für den deutschen Markt ergattern konnten. Hinter Decadent Drinks steckt Angus MacRaild, der auch am Bau der neuen Kythe Distillery beteiligt ist.

Zum einen ein 14 Jahre alter Glencadam – die Geschichte dazu:

Manche Fässer findet man.

Andere finden dich.

Als Angus MacRaild eines verregneten Nachmittags durch die stillen Gänge der Glencadam Distillery streifte – eine Hand an den alten Fassböden, den Blick lauernd auf jedes verblasste Chalk-Zeichen – wusste er nicht, dass er kurz davor stand, etwas beinahe Mythisches zu entdecken.

Ganz hinten, wo das Licht nur noch in Staubstreifen durch die Luft fällt, stand es: ein einzelnes Fass aus dem Jahr 2011, ein Glencadam gereift im 1st Fill Bourbon Hogshead, das die Zeit vergessen zu haben schien. Der Geruch war anders – heller, süßer, intensiver, vibrierender. Angus wusste sofort: Das ist kein gewöhnliches Fass. Das ist ein heiliger Gral.

Vierzehn Jahre hatte dieser Whisky geruht – still, konzentriert, und offenbar mit einem Plan. Denn was in diesem Fass entstand, war von seltener Anmut: ein Glencadam so reich, so sirupartig, so präzise und lebendig, dass selbst die erfahrensten deutschen Whisky-Kenner – jene, die man liebevoll „Dramblegeeks“ nennt – nicht anders können, als erstaunt den Kopf zu schütteln.

So wurde entschieden: Dieses Fass, und nur dieses, sollte exklusiv für Deutschland abgefüllt werden. Eine Decadent Drams Edition, limitiert auf 164 Flaschen – jede einzelne ein Zeugnis dafür, dass Legenden manchmal tatsächlich in Eichenholz ruhen.

Das Ergebnis trägt 14 Jahre Geschichte in sich, aber schmeckt zeitlos: helle Früchte, seidiger Vanillehonig, cremige Textur, vibrierend frisch – ein Whisky, der sowohl Kennerherzen höher schlagen lässt als auch die Sinne in hellem Erstaunen badet.

Und so steht er nun bereit – der Glencadam 14 Jahre Decadent Drams – nicht einfach eine Abfüllung, sondern eine Entdeckung.

Ein Whisky, der daran erinnert, dass Wunder oft dort geschehen, wo niemand mehr hinschaut. Und dass sie manchmal nur 164 Mal in Flaschen gefüllt werden. Slàinte mhath – auf die Neugier, die sie möglich macht!“

Und dazu noch ein 31 Jahre alter Blended Malt der unter dem Namen Sideburn abgefüllt wurde (ein teaspooned Balvenie):

Es gibt Whiskys, die man trinkt und es gibt Whiskys, die Geschichten erzählen – Geschichten von Geduld, Handwerk und dem leisen Flüstern vergangener Jahrzehnte.

Diese besondere Burnside-Abfüllung, exklusiv für den deutschen Markt geschaffen, gehört zweifellos zur zweiten Kategorie.

In den frühen 1990er-Jahren – einer Zeit, in der Whisky noch mehr Geheimnis als Mode war – ruhte in Dufftown ein kleiner Schatz: zwei Fässer eines „Sideburn“ Blended Malt. Eines, ein Refill Barrel aus dem Jahr 1992, das andere, ein 1st Fill Barrel aus 1993. Über drei Jahrzehnte hinweg atmeten sie die kühle Luft der Speyside, ließen die Jahre ihre Magie wirken und verbanden sich schließlich zu einer harmonischen Komposition, die den Geist ihrer Zeit bewahrt hat.

Whisky-Maniac, Whisky Agents & Whisky-Leaks haben nun das Privileg, diese letzte Reserve von Decadent Drinks zu heben – die letzten Tropfen des Abfüllers und die letzten Tropfen eines fast vergessenen Kapitels.

Mit Bedacht wurden die Fässer vereint, das Ergebnis sanft im Fass selbst reduziert, bis sich bei 50,3 % die perfekte Balance einstellte: stark genug, um seine Herkunft zu zeigen, aber sanft genug, um geteilt zu werden.

Das Ergebnis?

Ein wahrer „Honey Bomb“ – satt und schimmernd wie goldener Nektar im Glas. Noten von wachsiger Süße, grünen und gelben Früchten, ein Hauch von Opulenz, der an reife Birnen und sommerwarmen Honig erinnert.

Nur 217 Flaschen wird es geben – jede einzelne eine Hommage an das Handwerk, die Zeit und das gemeinsame Genießen.

Denn dieser Malt ist kein Whisky zum Horten. Er ist ein Whisky zum Teilen – mit Freunden, mit Familie, mit jenen, die gute Geschichten ebenso schätzen wie guten Geschmack.“

