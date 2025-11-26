Die Abfüllungen von Claxton’s haben unter Whiskyfreunden einen guten Ruf – in Deutschland waren sie bislang eher schwieriger zu finden. Nun hat Kirsch Import den Vertrieb und Import der Bottlings übernommen – und kündigt an, dass die aktuellen Abfüllungen bald in den Handel kommen werden.

Natürlich bringen wir dann wie von uns gewohnt zeitnah mehr Infos zu den Neuerscheinungen, hier aber einmal die Ankündigung von Kirsch Import mit einigen interessanten Hintergründen zum 2011 gegründeten Bottler aus Schottland:

Single-Cask-Segen: Kirsch Import übernimmt Import und Vertrieb von Claxton’s

Stuhr, 26.11.2025 Mit Single Casks aus ikonischen Dekantern und der Exploration Series hat sich der unabhängige Abfüller Claxton’s längst international einen Namen gemacht. Der Deutschlandvertrieb liegt ab sofort bei Kirsch Import – und wird demnächst eine vielfältige Auswahl an Abfüllungen in den Handel bringen.

Vor über hundert Jahren erwarb die Familie Landale das weitläufige Dalswinton Estate. Im Herzen dieses eindrucksvollen über 2.000 Hektar großen Anwesens, befindet sich heute Claxton’s Dalswinton Bond – der Ort, an dem herausragende Whiskys entstehen.

2011 gegründet, füllt Claxton‘s seit 2019 das historische Sandbed House am Ufer des River Nith mit neuem Leben. Die ursprünglichen Scheunen und Getreidespeicher aus dem 19. Jahrhundert wurden in enger Partnerschaft mit dem Estate liebevoll restauriert und in hochmoderne Reifungs- und Lagerhäuser verwandelt. Das Ergebnis: eine Mischung aus traditionellem Dunnage-Warehouse und zeitgemäßen „racked facilities“ – ideale Bedingungen für eine langsame, sorgfältige und charakterstarke Whiskyreifung.

Claxton’s verfolgt einen kompromisslosen Qualitätsanspruch: Die Fässer werden weltweit von Spezialisten bezogen und mit derselben Sorgfalt ausgewählt wie die Spirituose, die sie veredeln sollen. Jede Fassart – ob groß, klein, selten oder experimentell – wird bewusst eingesetzt, um ihren eigenen Charakter zu entfalten.

Aus der Verbindung von modernem Fassmanagement, lokalem Mikroklima und vielseitigen Lagerhäusern erschafft der unabhängige Abfüller Whisky mit Tiefe, Konsistenz und Authentizität. Regelmäßige Probenentnahmen und engmaschige Kontrollen sichern deren Qualität – für Erlebnisse, die geprägt sind vom Charakter des Dalswinton Estate und der Vision eines unabhängigen Familienunternehmens.

Über Claxton‘s

Claxton’s ist ein unabhängiger Abfüllbetrieb mit Sitz auf dem weitläufigen Dalswinton Estate im Süden Schottlands. 2011 gegründet, veröffentlichte das Familienunternehmen 2015 die ersten Single Casks. Im Jahr 2019 wurde der Dalswinton Bond gegründet und damit ein eigener Raum geschaffen, um die Kunst der Reifung zu perfektionieren und mehr Kontrolle über die Qualität zu erlangen. Das Portfolio (Warehouse No.1, Warehouse

No.8, Exploration Series, Core Range und Dalswinton Series) wird mittlerweile in 17 Ländern genossen und durch experimentelle Reifung, Cask-Finishing und die Entwicklung neuer Aromen erweitert – stets geleitet von der Überzeugung, dass außergewöhnlicher Whisky im Fass entsteht und nicht nur aus ihm abgefüllt wird.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.