Der neue Tullibardine aus der Marquess Collection, den wir Ihnen Anfang April vorstellten, erreicht jetzt den Markt in Deutschland, wie die Whiskymax GmbH in ihrer heutigen Presseaussendung mitteilt. Tullibardine The Murray 2013 Cask Strength, vollständig in First-Fill-Bourbonfässern gereift, ist ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister zum Preis von 69,90 € erhältlich.

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Whiskymax GmbH präsentiert die nächste Ausgabe der Tullibardine Marquess Collection – The Murray 2013 Cask Strength

Limitierte Einzelfassabfüllung überzeugt mit Tiefe, Eleganz und historischer Hommage

Die Whiskymax GmbH als Deutschlands Generalimporteur der Tullibardine Distillery stellt die neueste Edition der renommierten Marquess Collection vor: The Murray 2013 Cask Strength. Dieser außergewöhnliche Single Malt wurde im Jahr 2013 destilliert und 2026 in Fassstärke abgefüllt. Die streng limitierte Edition umfasst weltweit 9.800 und für Deutschland lediglich 900 Flaschen und richtet sich an Kenner sowie Liebhaber charakterstarker Whiskys.

Der Whisky reifte vollständig in First-Fill-Bourbonfässern und wurde mit natürlicher Farbe sowie ohne Kühlfiltration abgefüllt. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Geschmacksprofil, das die Wärme gereifter Eiche mit der sanften Tiefe gerösteter Gerste vereint. The Murray 2013 präsentiert sich süß, mittelkräftig und angenehm würzig.

Die im Jahr 2016 ins Leben gerufene Marquess Collection ist eine Hommage an bedeutende historische Persönlichkeiten, die über Jahrhunderte hinweg den Titel „Marquess of Tullibardine“ trugen. Zugleich würdigt sie die traditionsreiche Geschichte der Region rund um die Tullibardine-Brennerei. Der Name „The Murray“ verweist auf Sir William Murray, den 2. Marquess of Tullibardine, der während der Schlacht von Sheriffmuir auf den Ochil Hills für die Jakobiten kämpfte.

Tasting Notes:

Aroma: Vanilleschote, cremiger Pudding mit geröstetem Gerstenmalz und feinen Biskuitnoten.

Geschmack: Süße Nuancen von buttrigem Toffee und Honigwaben, ausbalanciert durch eine komplexe Mitte mit Anklängen dunkler Früchte. Begleitet von gerösteter Eiche, nussigen Noten und einer dezenten holzigen Würze.

Nachklang: Wärmende Vanille sorgt für einen weichen, harmonischen und lang anhaltenden Abgang.

Mit „The Murray 2013 Cask Strength“ setzt die Tullibardine Distillery die Erfolgsgeschichte der Marquess Collection fort und bringt eine exklusive Abfüllung auf den Markt, die sowohl durch ihre geschmackliche Tiefe als auch durch ihre historische Bedeutung überzeugt.

Erhältlich ist diese Abfüllung ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/tullibardine-the-murray-2013-2026-cask-strength-56-1-vol-0-7l zum Preis von € 69,90.