Auch Abhag III, die neue und limitierte Abfüllung der Islay Cask Company, ist wie bereits auch die Erstausgabe ein „Terrier approved Peated Blended Whisky from the Isle of Islay“. Dieser reifte zunächst in einem Refill Hogshead, die letzte Zeit der Reifung verbrachte der Peated Blended Whisky in einem 1st Fill Amarone Cask.

Am 18.04.2026 mit einem Alkoholgehalt von 56,8 % Vol. abgefüllt, sind jetzt 348 Flaschen über die Website der Islay Cask Company erhältlich – mehr dazu in der nachfolgenden Presseaussendung:

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Islay Cask Company präsentiert ABHAG III – limitierter Islay-Whisky mit seltenem Amarone-Finish

Heppenheim, April 2026 – Die Islay Cask Company erweitert ihr Portfolio um eine neue, limitierte Abfüllung: ABHAG III, ein Blended Islay Malt Whisky mit einem außergewöhnlichen 1st Fill Amarone Cask Finish. Die Abfüllung umfasst lediglich 348 Flaschen und ist ab sofort erhältlich.

Als Blended Malt muss der ABHAG III offiziell deklariert werden – dürfte Kennern jedoch dennoch ein kleines Schmunzeln entlocken. Die stilistische Handschrift verweist klar auf eine Destille an der Südküste Islays, ohne dabei explizit genannt zu werden.

„Mit ABHAG III wollten wir bewusst neue Akzente setzen, ohne den typischen Islay-Charakter aus den Augen zu verlieren“, erklärt das Team der Islay Cask Company. „Gerade das Amarone-Finish hat uns gereizt – ein Fass, das im Whiskybereich selten eingesetzt wird und viel Feingefühl erfordert.“

Amarone-Weine stammen aus dem norditalienischen Valpolicella-Gebiet und werden aus getrockneten Trauben hergestellt, was zu einer hohen Konzentration von Aromen führt. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch im Fass wider und prägen den Whisky auf präzise und elegante Weise.

Der ABHAG III wurde zunächst in einem Refill Hogshead gereift und anschließend in einem First Fill Amarone Cask veredelt. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Whisky mit leichtem, elegantem Rauch sowie fruchtigen Noten von Kirschen, Beeren und Trauben, die sich insbesondere mit etwas Zeit im Glas entfalten. Mit einem Alkoholgehalt von 56,8 % vol. bietet er zugleich Struktur und Tiefe.

„Uns war wichtig, einen Whisky zu schaffen, der sich entwickelt und entdeckt werden will – komplex, ohne kompliziert zu sein“, so die Islay Cask Company weiter.

Die Abfüllung erfolgte am 18. April 2026, der Versand startete am 20. April 2026.

Der Name „ABHAG“ stammt aus dem Gälischen und bedeutet „weiblicher Terrier“. Er ist als augenzwinkernde Referenz zu verstehen – Kenner dürften darin auch einen subtilen Hinweis auf die Herkunftsdestille und deren bekanntes Maskottchen erkennen.

ABHAG III

Blended Islay Malt Whisky

Reifung: Refill Hogshead, 1st Fill Amarone Finish

Destilliert: 03.12.2019

Abgefüllt: 18.04.2026

Alkoholgehalt: 56,8 % vol.

Inhalt: 0,5 Liter

Limitierung: 348 Flaschen

https://www.islaycaskcompany.de/produkt/abhag-iii-islay-blended-malt-amarone-finish/