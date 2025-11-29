Islay Cask Company bringt die älteste unabhängige Einzelfassabfüllung von Torabhaig

Ab morgen gibt es bei der Islay Cask Company einen interessanten Whisky von der Isle of Skye: Der unabhängige Abfüller aus Deutschland bringt die wohl älteste Torabhaig-Abfüllung für Independent Bottlers auf den Markt.

Was es über diese Rarität zu sagen gibt, die es ab 30. November im Onlineshop der Islay Cask Company gibt, können Sie der nachfolgenden Info entnehmen:

Islay Cask Company startet mit der ältesten unabhängigen Einzelfassabfüllung von Torabhaig

Röthenbach, Herbst 2025. Die Islay Cask Company präsentiert zum Saisonauftakt eine exklusive Single-Cask-Abfüllung, die zu den frühesten und zugleich ältesten unabhängigen Releases der jungen Brennerei zählt: ein außergewöhnlich reifer Torabhaig – einer der ersten und ältesten Torabhaig-Abfüllungen eines unabhängigen Bottlers.

Wie bei der Islay Cask Company üblich, werden alle Abfüllungen weder kühlfiltriert noch gefärbt. Das Unternehmen steht für hochwertige, transparente Abfüllungen mit engem Fokus auf Fassqualität, Destilleriecharakter und individuelle Whiskyidentität.

1. Torabhaig – 1st Fill Bourbon Single Cask, 60,0 % vol.

Torabhaig, gelegen auf der Isle of Skye, ist die zweite legale Brennerei der Insel – neben Talisker – und produziert ausschließlich getorfte Whiskys. Ihr Ansatz ist traditionell-handwerklich, mit starkem Fokus auf Transparenz und Terroir. Der typische Torabhaig-Stil ist geprägt von Rauch, maritimen Noten, Salz, Zitrus und einer feinen Kräuterwürze.

Die Islay Cask Company präsentiert nun eines der frühesten und zugleich ältesten unabhängigen Single-Cask-Releases dieser jungen Brennerei – gereift in einem 1st Fill Bourbon Barrel, das die markante Rauchigkeit mit heller Vanille, leichter Süße und maritimer Frische verbindet.

1st Fill Bourbon Barrel

Destilliert: 09.05.2018

Abgefüllt: 22.08.2025

Fassstärke: 60,0 % vol.

Single Cask

Limitiert auf 247 Flaschen

Ungefärbt & nicht kühlfiltriert

Pate der auf 247 Flaschen limitierten Abfüllung ist Andreas P. Kreser. Andreas ist seit vielen Jahren eine vertraute Stimme in der deutschen Whiskywelt und ein überzeugter Freund unverfälschter, ehrlicher Whiskys. Zur Islay Cask Company fand er durch den innovativen Charakter der Abfüllungen, ihre natürliche Aromatik und das authentische, leidenschaftliche Team.

Abseits der Destilleriewelt zieht es Andreas in die Natur – oft wandert er tagelang durch Spessart, Odenwald, Schwarzwald oder die Alpen, nicht selten mit dem ein oder anderen Whisky im Rucksack.

„Ich bin ein großer Fan von Ex-Bourbon-Reifungen, denn sie leben nicht von Farbe, sondern vom unverfälschten Charakter einer Destillerie. Gerade dieser Torabhaig entfaltet seine intensive Rauchigkeit in perfekter Harmonie mit sanften Vanillenoten. Für mich ist er der ideale Dram für herbstliche Wanderungen oder stimmungsvolle Abende am Lagerfeuer.“ Andreas P. Kreser

Der Torabhaig erscheint pünktlich zum St. Andrews Day am 30.11.2025 für 79,90 € (0,7 l) und ist exklusiv über islaycaskcompany.de erhältlich.