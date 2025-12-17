Über 8 Jahre alt ist die neue Abfüllung der Islay Cask Company, und damit wohl einer der ältesten bislang abgefüllten Whiskys aus der Destillerie St. Kilian. Der Celtic Pact II ist der Nachfolger des ersten Bottlings, und es reifte in einem Sherry Octave Fass, das bereits in Glenlossie und danach in Deanston zum Einsatz kam.

Alle Daten zu dem auf 112 Flaschen limitierten Celtic Pact II können Sie hier lesen:

Islay Cask Company versüßt die Vorweihnachtszeit mit einer der bislang ältesten Abfüllungen von St. Kilian

Röthenbach, Herbst2025. Die Islay Cask Company präsentiert passend zur Vorweihnachtszeit mit dem Celtic Pact II einen der bislang ältesten Whiskys von St. Kilian.

Wie bei der Islay Cask Company üblich, werden beide Abfüllungen weder kühlfiltriert noch gefärbt. Das Unternehmen steht für hochwertige, transparente Abfüllungen mit engem Fokus auf Fassqualität, Destilleriecharakter und individuelle Whiskyidentität.

St. Kilian – „Celtic Pact II“ – Oloroso Sherry Octave Finish, 56,3 % vol.

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Islay Cask Company und St. Kilian geht weiter

Die St. Kilian Distillery, im beschaulichen Rüdenau in Oberfranken, produziert Single Malt Whisky nach schottischer Tradition. Seit der Gründung im Jahr 2016 entstehen dort zweifach destillierte Whiskys in original schottischen Pot Stills – inspiriert von internationalen Whiskykulturen und vielfach ausgezeichnet für ihre breite Geschmacksvielfalt.

Für „Celtic Pact II“ wurde ein im März 2017 destillierter Whisky verwendet – damit zählt diese Abfüllung zu den ältesten St. Kilian Releases, die bisher auf den Markt kamen. Der auf 112 Flaschen limitierte Whisky reifte zunächst in Ex-Bourbonfässern und erhielt anschließend ein Finish in einem außergewöhnlich gereisten Oloroso Sherry Octave, das seinen Weg von Glenlossie über Deanston schließlich zu St. Kilian fand.

Ex-Bourbon gereift mit einem Oloroso Sherry Octave Finish

Destilliert: März 2017

Limitiert auf 112 Flaschen

Fassstarke Einzelfassabfüllung mit 56,3 % vol.

Ungefärbt C nicht kühlfiltriert

Abgefüllt in der ikonischen St. Kilian Pot Still Flasche

„Vor einigen Jahren hätten wir uns kaum vorstellen können, einmal einen deutschen Whisky abzufüllen – bis wir St. Kilian entdeckten. Unsere erste Abfüllung ‚Celtic Pact I‘ hat uns und unsere Community so begeistert, dass eine Fortsetzung unausweichlich war. Das Deanston-Fass aus dem vergangenen Jahr fand bei St. Kilian eine neue Bestimmung und wurde dort mit einem der ältesten Whiskys der Brennerei befüllt.

‚Celtic Pact II‘ vereint dadurch Herkunft, Geschichte und handwerkliche Präzision auf besondere Weise.“ Matthias Brückner, Islay Cask Company

„Celtic Pact II“ erscheint am 14.12.2025, rechtzeitig zu Weihnachten, für 69,90 € (0,5 l).

Die Abfüllung ist exklusiv über islaycaskcompany.de erhältlich.

Die Islay Cask Company steht für charakterstarke, natürliche Einzelfassabfüllungen, die immer ungefärbt, nicht kühlfiltriert und sorgfältig ausgewählt werden – mit einem klaren Fokus auf Transparenz, Destilleriecharakter und außergewöhnliche Fassgeschichten.