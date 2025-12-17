Über 8 Jahre alt ist die neue Abfüllung der Islay Cask Company, und damit wohl einer der ältesten bislang abgefüllten Whiskys aus der Destillerie St. Kilian. Der Celtic Pact II ist der Nachfolger des ersten Bottlings, und es reifte in einem Sherry Octave Fass, das bereits in Glenlossie und danach in Deanston zum Einsatz kam.
Alle Daten zu dem auf 112 Flaschen limitierten Celtic Pact II können Sie hier lesen:
Islay Cask Company versüßt die Vorweihnachtszeit mit einer der bislang ältesten Abfüllungen von St. Kilian
Röthenbach, Herbst2025. Die Islay Cask Company präsentiert passend zur Vorweihnachtszeit mit dem Celtic Pact II einen der bislang ältesten Whiskys von St. Kilian.
Wie bei der Islay Cask Company üblich, werden beide Abfüllungen weder kühlfiltriert noch gefärbt. Das Unternehmen steht für hochwertige, transparente Abfüllungen mit engem Fokus auf Fassqualität, Destilleriecharakter und individuelle Whiskyidentität.
St. Kilian – „Celtic Pact II“ – Oloroso Sherry Octave Finish, 56,3 % vol.
Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Islay Cask Company und St. Kilian geht weiter
Die St. Kilian Distillery, im beschaulichen Rüdenau in Oberfranken, produziert Single Malt Whisky nach schottischer Tradition. Seit der Gründung im Jahr 2016 entstehen dort zweifach destillierte Whiskys in original schottischen Pot Stills – inspiriert von internationalen Whiskykulturen und vielfach ausgezeichnet für ihre breite Geschmacksvielfalt.
Für „Celtic Pact II“ wurde ein im März 2017 destillierter Whisky verwendet – damit zählt diese Abfüllung zu den ältesten St. Kilian Releases, die bisher auf den Markt kamen. Der auf 112 Flaschen limitierte Whisky reifte zunächst in Ex-Bourbonfässern und erhielt anschließend ein Finish in einem außergewöhnlich gereisten Oloroso Sherry Octave, das seinen Weg von Glenlossie über Deanston schließlich zu St. Kilian fand.
Daten der Abfüllung:
- Ex-Bourbon gereift mit einem Oloroso Sherry Octave Finish
- Destilliert: März 2017
- Limitiert auf 112 Flaschen
- Fassstarke Einzelfassabfüllung mit 56,3 % vol.
- Ungefärbt C nicht kühlfiltriert
- Abgefüllt in der ikonischen St. Kilian Pot Still Flasche
„Celtic Pact II“ erscheint am 14.12.2025, rechtzeitig zu Weihnachten, für 69,90 € (0,5 l).
Verfügbarkeit s Unternehmen
Die Abfüllung ist exklusiv über islaycaskcompany.de erhältlich.
Die Islay Cask Company steht für charakterstarke, natürliche Einzelfassabfüllungen, die immer ungefärbt, nicht kühlfiltriert und sorgfältig ausgewählt werden – mit einem klaren Fokus auf Transparenz, Destilleriecharakter und außergewöhnliche Fassgeschichten.