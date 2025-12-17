The Liquid Madness – das sind Sebastian Büssing und Tilo Schnabel, die unter dem gemeinsamen Label ihre Whiskyverrücktheit mit speziellen Abfüllungen ausleben – so wie auch diesmal, mit einem neuseeländischen Whisky. In seinem Namen steckt schon seine Besonderheit – PŌKENO Manuka Honey Cask, deen Rest liest man untenstehend und auch in den detaillierten Tasting Notes dazu:

Honig im Holz, Wahnsinn im Glas: THE LIQUID MADNESS präsentieren einen PŌKENO mit aufregendem Manuka-Honey-Twist!

Whisky muss nicht immer nach den immer gleichen Regeln spielen. Manchmal darf er anecken, überraschen – und bewusst andere Wege gehen. Genau darum geht es bei THE LIQUID MADNESS, dem Projekt der beiden whiskyverrückten Buddys Tilo Schnabel (THE CASKHOUND) und Sebastian Büssing (THE SPIRITS ALCHEMIST). Die Reihe versteht sich als bewusster Blick über den flüssigen Tellerrand und richtet sich an Whiskyfans, die Lust auf Genuss abseits der üblichen Whiskypfade haben.

Mit ihrer neuesten Abfüllung, dem PŌKENO Manuka Honey Cask, kehren die beiden Weltenbummler in Sachen Genuss nach Neuseeland zurück – ist es doch schon der zweite PŌKENO, der exklusiv für Deutschland und THE LIQUID MADNESS abgefüllt wurde! Kein Zufall, denn das Team hinter der Distillery tickt ähnlich wie Tilo und Sebastian: experimentierfreudig, neugierig und ein kleines bisschen crazy …

Die PŌKENO Distillery steht für kompromisslose Regionalität und echtes Handwerk: Quellwasser aus vulkanischen Hügeln, regionale Gerste, eigene Fassherstellung und eine vollständige Produktion vor Ort. Genau deshalb lag der Einsatz von Manuka-Honig, einem der bekanntesten und aromatischsten Naturprodukte Neuseelands, fast schon auf der Hand. Sein einzigartiger, malzig-süßer Charakter passt einfach perfekt zum terroirgeprägten Stil von PŌKENO.

MALTY MANUKA MADNESS

Unser PŌKENO Single Malt reifte zunächst über drei Jahre im warmen neuseeländischen Klima, das eine schnelle und intensive Fassreifung ermöglicht. Anschließend erhielt der Whisky ein 6-monatiges Finish in einem speziell vorbereiteten Eichenfass, das zuvor mit einer außergewöhnlichen Komposition** aus PŌKENO New Make und intensiv-würzigem Manuka-Honig vorbelegt wurde. Während der Nachreifung übertrug das Fass seine Aromen auf den PŌKENO und verlieh ihm so einen besonderen Charakter: cremig und vollmundig, mit wachsiger, malziger Honigsüße, frischer Zitrusnote, feiner Kräuterwürze und einem Hauch getoasteten Manuka-Holzes im langen Nachhall.

PŌKENO Manuka Honey Cask – NEW ZEALAND SINGLE MALT WHISKY

Distilled & Matured in Pōkeno, New Zealand | Single Cask Bottling | Alter: 4 Jahre

Reifung im Ex-Bourbon Cask + 6-monatiges Finish im Manuka Honey Cask

55,1 % ABV Natural Cask Strength | Nicht gefiltert oder kühlfiltriert

275 Flaschen | 0,7 Liter-Flasche à 99,90 Euro (UVP)

Nase: Ein warmer, einladender Duft nach Honigwabe und dunklem Manuka-Honig eröffnet das Aromenspiel und bringt sofort Tiefe und natürliche Süße. Darunter entfalten sich feine Kräuterwürze und reichhaltige Karamellnoten, die an sanft schmelzendes Toffee erinnern. Vanille legt sich cremig darüber, während ein roter Apfel mit Toffee-Glasur einen fruchtigen, leicht kandierten Akzent setzt.

Mund: Am Gaumen zeigt sich der Whisky weich, überraschend voluminös und sehr harmonisch. Helle Zitrusnoten sorgen für Frische und Spannung, bevor sich eine Schicht aus cremiger Vanillecreme und Butterscotch entfaltet. Ein feiner Hauch von Kokos erinnert an die Süße des Bourbon-Fasses, während sanfte Gewürznoten und eine wachsige Manuka-Süße für Struktur und Tiefe sorgen. Das geröstete Manuka-Holz bringt eine warme, subtil harzige Nuance, die sich perfekt einfügt.

Abgang: Der Abgang ist lang, vollmundig und anhaltend süß, getragen von einer charakteristischen Honignote und feinen Kräuteranklängen, die langsam ausklingen. Ein zarter Hauch von Manuka bleibt zurück und verleiht dem Finish eine warme, balsamische Signatur.

Diese Geschmacksgranate vom anderen Ende der Welt findet ihr ab sofort in unserem Shop unter www.thecaskhound.deoder bei ausgesuchten Fachhändlern, deren Adressen ihr ebenfalls der Website entnehmen könnt.

Wenn wir euch neugierig auf unsere Abfüllungen und THE LIQUID MADNESS generell gemacht haben: es lohnt sich auch, die Facebook Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten …

** Diesen gefährlich leckeren PŌKENO Manuka Honey Spirit gibt’s übrigens demnächst exklusiv im Webshop von THE CASKHOUND!