Neues von Thilo Schnabel und Sebastian Büssing, die sich unter The Liquid Madness zusammengetan haben und außergewöhnliche „Funde“ ihrer Whiskybegeisterung auf den Markt bringen.

Diesmal ist es ein englischer Single Malt aus dem ex-Bourbonfass mit satter Fassstärke, der ab sofort im Webshop von The Caskhound und im ausgesuchten Fachhandel zu finden ist. Wobei es bei diesem genau geht, das erklären die beiden in der nachfolgenden Presseaussendung:

THE LIQUID MADNESS präsentieren ihren Find No 10:

Straight & Strong – ein ehrlicher ENGLISH SINGLE MALT mit Wumms

THE LIQUID MADNESS – zwei kreative Köpfe, ein gemeinsames Ziel: Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND und Sebastian Büssing, das Mastermind von THE SPIRITS ALCHEMIST, setzen mit ihrem Projekt konsequent auf „Out of the Box-Drinking“ und werfen dafür gerne mal einen neugierigen Blick über den flüssigen Tellerrand …

Für ihre mittlerweile zehnte Abfüllung führte der Weg der „Finders of Brillant Booze“ in die für sie bisher unentdeckten Gefilde südlich des Hadrians Wall: ENGLAND.

England, a green & pleasant land – und unter Whisky-Fans nicht gerade bekannt für eine lange Tradition in der Whiskyherstellung. Doch da können wir nur sagen: think again! Denn zwischen Yorkshire und der Kanalküste hat sich in Sachen Whiskykultur so einiges getan, und die dortigen Brennereien konnten sich in den letzten Jahren erfolgreich aus dem langen Schatten ihrer schottischen Nachbarn befreien. Durch sorgfältiges Handwerk, hochwertige lokale Ressourcen und jede Menge Leidenschaft haben die Whiskys der englischen Destillerien ein eigenständiges Profil entwickelt. Dass sie dabei auf dem richtigen Weg sind, zeigt die Zahl von mittlerweile über 50 aktiven Brennereien im Land – die immer wieder mit exzellenter Qualität und frischen Ideen überraschen.

Unser 9 Jahre alter ENGLISH SINGLE MALT ist der flüssige Beweis, stammt er doch aus einer der renommiertesten und zugleich ältesten Destillen Englands – die genaue Herkunft dürfen wir leider nicht verraten. Aber he! Wer braucht schon einen Namen, wenn dieser Tropfen auch so auf sich aufmerksam macht! Auf ausgefallene Fassexperimente oder ungewöhnliche Finishes wurde ganz bewusst verzichtet, der Whisky reifte in einem klassischen Ex-Bourbon Barrel und kommt in seiner puren, ehrlichen Form. Mit seinen kräftigen 61,3 % hat der Tropfen ordentlich Power, überzeugt aber ebenso mit einer raffinierten Harmonie aus Würze, blumiger Süße und fruchtigen Aromen. Am Gaumen lassen sich Noten von Gewürzen, Gebäck, Schokolade und getrockneten Früchten entdecken – wir meinen: Ein ehrliches Gerät und ein echter Schmackofatz im Glas!

FIND No 10: Single Malt Whisky from a Distillery in England

Distilled & Matured somewhere in England

English Single Malt Whisky • Single Cask Bottling

Alter: 9 Jahre • Vollständig gereift im Ex-Bourbon Barrel

61,3 % ABV • Abgefüllt in natürlicher Fassstärke, nicht gefärbt oder kühlfiltriert

100 Flaschen • 0,5 Liter-Flasche à 49,90 Euro (UVP)

Nose: Schnupper mal rein – als würdest du eine alte Holztür aufstoßen und in einen kleinen, gemütlichen Laden voller Trockenblumen, Kräuter und duftender Gewürze treten. Ein Hauch von Vanille, Orangenblüten und süßem Birnenkompott schwebt durch die Luft, dazu reife Pfirsiche und eine Spur Honig. Im Hintergrund winken etwas Butterscotch, ein bisschen Ingwer und Piment – fast wie ein Herbstmarkt in der Abendsonne..

Palate: Dann der erste Schluck – Boom! Pfeffrig und kraftvoll macht er sich bemerkbar – die 61,3 % sind definitiv nicht schüchtern … Doch kaum hat er sich ein wenig beruhigt, wird’s echt spannend: Würziges Franzbrötchen, sahniges Toffee und getrocknete Aprikosen sorgen für eine süß-würzige Mischung. Kekse mit Schokolade, Toast mit Bitterorangenmarmelade, üppige Hasel-nusscreme und ein Hauch von Weinbrandpraline machen die Sache noch interessanter …

Finish: Der Abgang ist recht lang und markant: Schoko-Mousse trifft auf geröstete Haselnüsse, ein bisschen getrockneter Apfel gesellt sich dazu, und dann kommen intensive Holznoten & Gewürze durch. Trocken, aber nicht zu herb, bleibt er noch lange am Gaumen haften …

Fazit: English Malt Merriment – pures Whiskyvergnügen mit Power!

Den neusten Kracher des LIQUID MADNESS-Teams findet Ihr ab Freitag, den 28. Februar 2024 in unserem Shop unter www.thecaskhound.de oder bei unseren ausgesuchten Fachhändlern, deren Adressen ihr ebenfalls auf der Website findet.

Wenn wir Euch neugierig auf uns und unsere Abfüllungen gemacht haben: es lohnt sich auch, die Facebook-Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten …