Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und der SPIRITS ALCHEMIST Sebastian Büssing haben wieder gemeinsam zugeschlagen und einen neuen Whisky unter dem Label The Liquid Madness abgefüllt – diesmal einen dänischen Single Malt Whisky aus der Destillerie Stauning. Und es wären nicht die beiden, stünde dahinter nicht eine Besonderheit dahinter, in diesem Fall die Räucherung des Fasses über dänischem Heidekraut.

Mehr dazu und natürlich die Bezugsquelle und die Tasting Notes nachfolgend:

THE LIQUID MADNESS präsentieren ihr Herbstbottling 2023: Find No. 7: Stauning – Danish Single Malt Whisky

Auf ihren Reisen durch die bunte Whiskywelt hat es THE LIQUID MADNESS in den nicht ganz so hohen Norden verschlagen: im beschaulichen Skjern an der Westküste Dänemarks produzieren die sympathischen Whiskynerds der STAUNING DISTILLERY seit Anfang der 2000er Single Malt & Rye Whisky vom Feinsten. Die hohe Qualität ihrer Destillate begeistert seitdem Whiskyfreunde weltweit – und auch die Masterminds von THE LIQUID MADNESS gehören zu den Fans der dynamischen Dänen. Bei einem Besuch vor Ort konnte ein Ex-Bourbon Cask ungetorften Single Malts die Herzen und Gaumen der „Finders of Brillant Booze“ überzeugen, und inspirierte sie zudem zu einer Fassnachlagerung mit extravagantem Twist …

The Danish Connection

THE LIQUID MADNESS: das sind Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und der SPIRITS ALCHEMIST Sebastian Büssing. Bei ihrem gemeinsamen Projekt ist der neugierige Blick über den flüssigen Teller- rand quasi Programm. Für ihre siebte Einzelfassabfüllung wurden die beiden erneut in Dänemark fündig. Dass die Destillate der aufstrebenden Stauning Distillery in Midtjylland einen großen Anteil an der Beliebtheit von Nordic Whisky bei Whiskyfreunden haben, ist für die Macher von LIQUID MADNESS kein Wunder:

„Die Jungs und Mädels von Stauning haben den Dreh raus … handwerklich hervorragend gemachter Whisky aus den besten Zutaten mit dem entscheidenden Touch von Regionalität – sei es das Getreide der lokalen Bauern, besondere Hefesorten oder die Verwendung von regionalem Torf, Heidekraut o. ä. zum Räuchern. Das gefällt uns einfach – und brachte uns auf die Idee, diesem Young Malt bei der Nachreifung noch einen speziellen Twist zu verpassen, um die ‚Danish Connection‘ fortzuführen …“

STAUNING – DANISH SINGLE MALT WHISKY

Distilled & Matured in Skerjn, Danmark | Single Malt Whisky | Single Cask Bottling

Alter: 6 Jahre, 4 Monate | Reifung für 4 Jahre in einem First Fill Ex-Bourbon Cask + 2-jähriges Finish im Virgin American Oak Barrel, das für 24 Std. mit dänischem Heidekraut geräuchert wurde

59,9 % ABV | Natural Cask Strength | Nicht gefiltert oder kühlfiltriert 318 Flaschen | 0,5 Liter-Flasche à 69,90 Euro (UVP)

Nach vier Jahren im First Fill Ex-Bourbon Cask bescherten die schrägen Vögel von THE LIQUID MADNESS dem ungetorften Single Malt ein Finish der außergewöhnlichen Art: ein Virgin Oak Barrel aus amerikanischer Weißeiche wurde für 24 Stunden mit extrem aromatischem dänischem Heidekraut geräuchert, bevor es für 2 weitere Jahre die neue Heimat des Whiskys werden sollte. Moment – das ganze Fass wurde geräuchert? Yep, bei LIQUID MADNESS hat der Wahnsinn nun mal Methode: anders als beim herkömmlich produzierten rauchigen Single Malt, sollte die besondere, würzig-erdige Rauchig- keit des dänischen Heidekrautes über das Nachreifungsfass ins Destillat gelangen. Schräg, aber genial: das so geräucherte Virgin Oak Barrel fügte der intensiven Fruchtigkeit und Würze des Bourbon Cask gereiften Stauning eine gehörige Portion Honigsüße, Espresso- & Schokoladennoten hinzu, die von herbstlichen Aromen wie Tabak, Laub und delikat-würzigem Rauch komplettiert werden. Und schmecke da – dieses ‚Finish with a Twist‘ kommt verdammt gut!

Tasting Notes

Nase: der Duft von geräucherten Birnen trifft auf eine zitrusfruchtige Melange aus Jaffa- Keksen, Blutorange, Kumquats und der herben Süße von Lime Curd, gefolgt von Milchschokolade und den erdig-würzigen Aromen von Herbstlaub, Eiche und schwarzem Tee

Mund: Im Antritt erleben wir die intensive Süße von Honig und karamellisierten Birnen, an die sich gezuckerte Limettenschalen, Gewürze, das Aroma von Zimt und saftigen Orangen anschließen, übergehend in Noten von Espresso, Butterkeksen und einen Hauch subtiler Rauchigkeit

Abgang: mittelang, dominiert von Würzigkeit, Tabak- & Holznoten sowie einer dezenten Rauchnote

Fazit: wie ein sonniger Herbsttag im Glas – Meget lækker!

Ihr findet diese Abfüllung ab Freitag, den 20. Oktober 2023 in unserem gleichnamigen Shop unter www.thecaskhound.de oder bei unseren ausgesuchten Fachhändlern, deren Adressen ihr ebenfalls auf der Website findet.

