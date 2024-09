Ein neuer Kingsbarns kommt nach Deutschland – und er kommt über einen neuen Importeur: Kammer-Kirsch. Der neue Kingsbarns Coaltown ist ein in getorften Fässern gereifter Single Malt, der sich zur Kingsbarns Core Range für Deutschland neben den Kingsbarns Balcomie und und Kingsbarns Doocot gesellt.

Mehr Infos zum neuen Kingsbarns Coaltown, zum umfangreichen Sortiment und zur Kingsbarns Distillery im Allgemeinen haben wir für Sie von Kammer-Kirsch erhalten:

Kammer-Kirsch lanciert Kingsbarns Coaltown und übernimmt den Import und Vertrieb von Kingsbarns und Wemyss

Ab Oktober 2024 wird die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH den Import und Vertrieb für Kingsbarns Single Malt und Wemyss Blended Malts exklusiv für Deutschland übernehmen. Kammer-Kirsch dankt dem früheren Importeur Alba für die gute Aufbauarbeit dieser beiden Marken. Die qualitativ hochwertigen Whiskys von Kingsbarns und Wemyss ergänzen in perfekter Weise das umfangreiche Spirituosensortiment von Kammer-Kirsch.

Aus der Core Range der Kingsbarns Distillery werden die Single Malts Balcomie und Doocot angeboten, ergänzt durch das Limited Release Bell Rock Cask Strength. Ganz neu für den deutschen Markt ist darüber hinaus Kingsbarns Coaltown, ein in gepeateten Fässern gereifter Single Malt.

Alle Kingsbarns Whiskys werden aus Gerste destilliert, die weniger als sechs Meilen von der Brennerei entfernt angebaut wird. Für die Reifung der Whiskys sucht Production Director Isabella Wemyss sorgfältig Fässer aus, um ein wirklich einzigartiges Kingsbarns Geschmackserlebnis zu kreieren. Während bei der Reifung von Kingsbarns Balcomie ausschließlich Oloroso Sherry Fässer zum Einsatz kommen, zeigt Kingsbarns Doocot den Einfluss seiner Lagerung in Ex-Bourbon- und STR- Rotweinfässern.

Der neue Kingsbarns Coaltown ist dagegen die Lowland-Variante eines getorften Whiskys und unterstreicht den innovativen Geist der Destillerie und sein Streben nach höchster Qualität. Kingsbarns Coaltown reift vollständig in Ex-Peated Fässern, wobei der klassische, leichte und fruchtige Stil der Destillerie beibehalten wird, aber einige sanfte Rauchnoten hinzugefügt werden. Dies bietet dem Genießer die Möglichkeit, ein einzigartiges rauchiges Profil zu probieren, das weitaus sanfter und süßer ist als bei anderen getorften Whiskys.

Coaltown of Wemyss ist ein Bergbaudorf in der Nähe von Wemyss Castle, dem Stammsitz der Familie Wemyss, die tiefe Wurzeln in Fife und eine langjährige Verbindung zum Whisky hat. In Anlehnung an dieses traditionsreiche Erbe wurde der neue Single Malt Scotch Whisky nach diesem Dorf benannt.

An der Nase entdecken Sie gegrillte Banane, einen zarten Hauch von süßem Rauch und Anklänge von Heidekraut. Am Gaumen zeigen sich Rosenwasser, Buttercreme, ein wenig Leder und leicht gebrannte Zitrusschalen. Der Abgang ist von weichem, gesalzenem Karamell, dezentem Lagerfeuerrauch und Cinder-Toffee geprägt und bietet ein ausgewogenes und faszinierendes Geschmackserlebnis.

Kingsbarns Coaltown ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert mit 46,0% abgefüllt. Er wird in Kürze im Fachhandel zu einem UVP von 54,- € verfügbar sein.

Unter der Marke Wemyss bietet die Destillerie auch kräftige, geschmacksintensive Blended Scotch Whiskys an, die im Kernsortiment Peat Chimney, Spice King und The Hive umfassen. Von leicht rauchigen, über süß fruchtigen bis hin zu würzig maritimen Ausdrücken, ist für jeden Geschmack und Anlass etwas geboten.

„Unsere Partnerschaft mit Kammer-Kirsch stellt eine bedeutende Gelegenheit dar, unsere Präsenz in Deutschland zu vertiefen und die Reichweite unseres herausragenden Portfolios zu erweitern. Wir freuen uns, mit einem Vertriebspartner zusammenzuarbeiten, der unser Engagement für Qualität und Innovation teilt, und wir freuen uns darauf, noch mehr Whiskyliebhabern die kräftigen Aromen unserer Blended Malts und die raffinierte Eleganz der Kingsbarns Distillery vorzustellen“, meint William Wemyss.

„Mit Kingsbarns und Wemyss erweitern wir unser Whiskysortiment um Lowland Whiskys von hervorragender Qualität. Nicht nur Qualität, sondern auch Ausstattung, Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Whiskys sowie die Philosophie der Brennerei überzeugen uns sehr. Wir freuen uns darauf, mit Wemyss Family Spirits zusammenzuarbeiten und den Whiskytrinkern neue, unvergessliche Geschmackserlebnisse bieten zu können“, ergänzt Gerald Erdrich, Geschäftsführer der Destillerie Kammer-Kirsch.

Über Kingsbarns

Die unabhängige Kingsbarns Distillery an der schottischen Ostküste stellt elegante Lowland Single Malts her. Kingsbarns setzt auf Handwerkskunst und verwendet lokal angebaute Gerste und reines Wasser aus eigener Quelle. Der Ansatz der Brennerei besteht darin, ihre neu hergestellten Spirituosen mit ausgewählten Fässern zu kombinieren, was ihr Engagement für Qualität und Balance widerspiegelt. Kingsbarns ist für seine raffinierte Eleganz bekannt und widmet sich dem Erbe der Lowlands und ihrer unabhängigen Philosophie.

Über Wemyss Company

Wemyss Malts wurde 2005 von William Wemyss gegründet und ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das für seine sorgfältige Auswahl an Single Malts und Blended Whiskys bekannt ist. Wemyss Malts hat seine Wurzeln in der Heimat der Familie Wemyss in Fife, Schottland, und verbindet seine Leidenschaft für Qualität mit einem kreativen Ansatz bei der Whiskyherstellung. Das Unternehmen ist bekannt für seine kräftigen, geschmackvollen Blended Malts und Single Cask Abfüllungen.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The Glendronach, Benriach, Glenglassaugh, Spey, Islay Mist, The Whistler, Pōkeno und M&H. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Tanduay und Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Black Forêt Malt Whisky und Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.