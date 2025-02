Die irische Powercourt Distillery hat sich mit ihren Fercullen-Whiskeys einen internationalen Namen gemacht. Den Deutschlandvertrieb übernimmt nun ab sofort Kammer-Kirsch – und bringt eine breite Range von Abfüllungen in den Handel.

Wir stellen Ihnen hier in einer Presseaussendung von Kammer-Kirsch die Brennerei und ihre Bottlings vor – und verweisen übrigens auch gerne auf unser aktuelles Gewinnspiel, bei dem Sie drei der Abfüllungen in einem attraktiven Paket gemeinsam mit einem Hoodie aus dem Destillerieshop gewinnen können. Zum Gewinnspiel geht es hier.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kammer-Kirsch übernimmt Import und Vertrieb der irischen Fercullen Whiskeys

Mit den irischen Whiskeys von Fercullen ergänzt die Destillerie Kammer-Kirsch ab sofort ihr vielfältiges Whiskysortiment. Kammer-Kirsch übernimmt für Deutschland den exklusiven Import und Vertrieb dieser exzellenten Whiskeys der Powerscourt Distillery und kann seinen Kunden somit eine noch umfangreichere Auswahl an qualitativ hochwertigen Whiskys anbieten.

Die Powerscourt Distillery liegt in der irischen Grafschaft Wicklow, eingebettet in die malerischen Hügel der Wicklow Mountains auf dem berühmten Anwesen Powerscourt. Umgeben von den historischen Gärten und dem majestätischen Herrenhaus wird hier seit 2018 feinster Single Malt und Pot Still Irish Whiskey destilliert. Dafür wurde das historische Mühlenhaus aus den 1730 er Jahren renoviert und die neue Destillationsanlage in einem imposanten Neubau errichtet, in der die Whiskeyproduktion auf höchstem Niveau stattfindet. Unter der Leitung von zwei preisgekrönten Brennmeistern verfolgt das Team das Ziel, außergewöhnlichen Fercullen Whiskey basierend auf einem Erbe von Tradition, Qualität und Handwerkskunst herzustellen. Drei individuell gefertigte, kupferne Pot Stills bilden das Herzstück der Destillerie. Hier werden Destillate in klassischen dreifachen und zweifachen Destillationsverfahren produziert, die den sanften und fruchtigen Stil der Fercullen Whiskeys hervorbringen.

Aus der Whiskeyrange der Powerscourt Distillery wird Kammer-Kirsch Fercullen Falls, Fercullen Single Malt, Fercullen Single Grain 15yo sowie die limitierten Abfüllungen Fercullen Single Malt 21yo und Fercullen Estate Series 3 The Gate anbieten.

Fercullen Falls Irish Whiskey

Fercullen Falls bildet das Flaggschiff der Destillerie und weist in einer Mischung aus 50% Malt Whiskey und 50% Grain Whiskey einen bemerkenswert hohen Malt Anteil auf. Sein Name geht auf Irlands höchstem Wasserfall zurück, der sich auf dem Powerscourt Estate befindet.

Fercullen Single Malt Whiskey

Fercullen Single Malt wird nach der traditionellen Methode in kupfernen Pot Stills der Powerscourt Distillery dreifach destilliert und aus Gerste und Wasser aus der Region hergestellt. Er ist auch deshalb so besonders, weil er der erste Single Malt Whiskey ist, der seit über 100 Jahren in der Region Wicklow destilliert wird.

Fercullen Single Malt Whisky Estate Series 3 The Gate

“The Gate“ ist die dritte limitierte Edition der dreiteiligen Estate Series. Dieser Single Malt zeigt mit einer Reifung auf Bourbon und Amarone Fässern deutlich die besonderen Fasseinflüsse und symbolisiert Fercullens Engagement für die Heimat und ihre Handwerkskunst.

Fercullen 15yo Grain Whiskey

Fercullen 15 yo Irish Whiskey wird aus einer Maische aus Getreide und gemälzter Gerste destilliert und reifte zunächst 15 Jahre lang in hochwertigen First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern, von denen einige in Ex-Madeira-Fässern veredelt werden.

Fercullen 21yo Single Malt Whiskey

Dieser exklusive Single Malt wird in kleinen Auflagen herausgebracht, die den Jahrgang deutlich auf dem Etikett ausweisen. Die Abfüllung 2023 ist eine Kombination aus 21 Jahre altem, im Bourbon Fass gereiftem Malt Whiskey mit einer Auswahl an Single Malt Whiskeys, die in spanischen Oloroso Sherry und Pedro Ximénez Fässern ihr Finish erhielten.

Diese exquisiten irischen Whiskeys werden im ausgewählten Fachhandel angeboten.