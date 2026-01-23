Irische Powerscourt Distillery gerettet

Etwas über ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Konkursverfahrens über die irische Powerscourt Distillery ist der Konkurs nun dank eines Investors abgewendet – die Brennerei wird fortgeführt und die dreizehn Jobs in der Destillerie bleiben erhalten.

Käufer der Powerscourt Distillery mit ihrem Fercullen-Whiskey ist nach dem Bericht in The Spirits Business Altiva Management. Die Kaufsumme ist nicht bekannt, aber der Deal wird wohl innerhalb der nächsten Wochen finalisiert.

Gekauft wurden ein Großteil der lagernden Fässern, die Marken, die Markenrechte und das Pachtrecht für die Destillerie und das Besucherzentrum. Der Masseverwalter wird nun versuchen, den nicht gekauften Anteil der Fässer an den Mann zu bringen. Darunter sind auch Fässer der alten Cooley Distillery.

Das Besucherzentrum wurde während des Konkursverfahrens als Touristenattraktion weitergeführt, aber es wurde natürlich kein Whiskey gebrannt.

Der CEO der Powerscourt Distillery, Roger Duggan, sagte:

“This is a great day for Powerscourt Distillery having secured a strong and supportive new ownership structure. It marks the beginning of an exciting new chapter for our business. With the backing of Altiva, we are well-positioned to build on our exceptional brand reputation with our premium product, Fercullen Irish Whiskey, that is loved by our customers across the world. This gives us the opportunity to invest in that brand along with the visitor experience at our excellent facility in Wicklow.”

Auch Adam Morgan, der Direktor von Altiva Management, zeigt sich erfreut und wird die Powerscourt Distillery mit einer zusätzlichen Finanzspritze zum weiteren Ausbau des Besucherzentrums und zu Aktivitäten auf internationalen Märkten befähigen:

“We see tremendous potential in Powerscourt Distillery and are committed to supporting its talented team as they look to grow and thrive over the coming years. Our focus will be on strengthening the market position of the business, growing its brand and investing in innovation to ensure sustainable success.”

Ein Video und Bilder unseres Besuchs der Powerscourt Distillery im Jahr 2022 können sie hier sehen.