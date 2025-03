irish-whiskeys.de bringt neue Einzelfassabfüllung der Powerscourt Distillery: Fercullen Single Malt Madeira Finish

Mit dem Fercullen Single Cask 5 Jahre Madeira Finish Whiskey erreicht eine neue Abfüllung der irischen Powerscourt Distillery den deutschen Markt – über den Importeur irish-whiskeys.de. Als Einzelfassabfüllung in Fassstärke ist der Fercullen Single Cask 5 Jahre Madeira Finish Whiskey natürlich limitiert – 260 Flaschen zu je 52,2% vol. sind von ihm ab sofort hier im Shop von irish-whiskeys.de und im ausgesuchten Fachhandel erhältlich.

Mehr zum neuen Fercullen hier:

Neue Einzelfassabfüllung der Powerscourt Distillery: Fercullen Single Malt Madeira Finish

Ein neues Einzelfass, destilliert und gereift auf dem malerischen Powerscourt-Anwesen in der Grafschaft Wicklow, ist ganz neu in Deutschland eingetroffen. In enger Zusammenarbeit mit Onlinehändler Irish-Whiskeys.de präsentiert die Powerscourt Distillery das Fercullen Single Malt Single Cask mit Madeira Finish. Hierbei erhielt der fünfjährige, irische Malt Whiskey eine lange Nachreifung von satten 20 Monaten in einem Madeira-Einzelfass.

Fercullen Single Malt Madeira Finish

Die Powerscourt Distillery ist bekannt und beliebt für ihre hochwertigen Irish Single Malt Whiskeys der Eigenmarke Fercullen. Ihre neueste Veröffentlichung ist eine Einzelfassabfüllung, exklusiv für die deutschen Freunde der Brenenrei von der Ostküste der Grünen Insel. Im Schatten des Berges Sugar Loaf reifte das im Jahr 2019 gebrannte Destillat bis April 2023 in Ex-Bourbonfässern. Anschließend belegte die Brennerei ein Ex-Madeirafass mit dem Whiskey aus gemälzter Gerste. Abgefüllt im Dezember 2024 erreichten 260 Flaschen den deutschen Markt.

An der Fassauswahl war Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de maßgeblich beteiligt. Sie kommentiert das neueste Release:

“Fercullen Single Cask Madeira Finish ein außergewöhnlicher Single Malt aus der Powerscourt Distillery. Für die Brennerei bisher ungewöhnlich ist hierbei die längere Nachreifung. Während die Core Range vor allem auf intensive Bourbonreifung setzt, sind Finishes bislang eher selten. Wie schon mit den gelungenen Finishes der erfolgreichen Estate Series machte Powerscourt mit dem Madeira-Einzelfass einen super Job. Ein vollmundiger Malt, der mit den Aromen des Madeirafinishes spielt und durch seine Fassstärke auch ordentlich Kraft mitbringt.”

Aroma: Marzipan, Getreide, Aprikose, geröstete Haselnuss

Geschmack: Zartbitterschokolade, Rosinen, Orangengelee, würzige Noten

Nachklang: langanhaltend mit fruchtiger Würze

